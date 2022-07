Le premier défilé patriotique pour chiens a eu lieu à Boston dimanche. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du Boston Harborfest, récompense les chiens et leurs maîtres pour les tenues les plus créatives, les plus patriotiques et le meilleur spectacle.

Agence France-Presse

« Nous accueillons la Patriotic Pooch Parade. C'est vraiment un nouvel événement fantastique que nous avons ajouté à Harborfest cette année. Nous avons 30 chiens qui viennent tous en costume. Il y a de superbes prix pour les quatre chiens gagnants. Donc ça va être une journée fabuleuse », expliquait George Comeau, organisateur de l'événement.