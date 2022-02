Un palindrome signifie que nous pouvons lire quelque chose à la fois de gauche à droite et de droite à gauche. En cette journée palindrome, plusieurs personnes en profiteront pour convoler en juste noce.

La Presse

Selon CNN, plusieurs couples se rendront dans des chapelles de Las Vegas pour unir leurs destinées. Déjà, Clark County a annoncé avoir célébré son 5 millionième mariage au cours du dernier week-end. Et les autorités s'attendent à une affluence importante en ce 22e jour du 2e mois de l'an 2022. De plus, les couples peuvent obtenir un contrat de mariage à l'aéroport international Harry Reid et ce, jusqu'à la fin de la journée.

222 couples californiens se diront oui au capitole de l'État. La cérémonie débutera à 14 h, heure du Pacifique (2 p.m., en anglais) et se terminera à 14 h 22, heure du Pacifique (2 : 22 p.m.).

Enfin, en janvier dernier, Singapour a enregistré 483 inscriptions pour une célébration de mariage le 22 février.