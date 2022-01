(Montevideo) Sept chamans ont jeté un sort devant le stade national de Lima, qui, selon eux, aidera l'équipe péruvienne à vaincre son adversaire équatorien mardi lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde de soccer 2022.

Agence France-Presse

« Nous avons vu que l'équipe péruvienne va donner satisfaction au peuple péruvien parce qu'elle va se qualifier pour la Coupe du monde et, demain, ce sera un match très important dont nous sortirons triomphants », a indiqué le chaman Walter Alarcón.

L’Équateur peut valider son billet pour le Mondial 2022 avec une victoire lors de la 16e journée des qualifications sud-américaines.

La sélection de Ricardo Gareca, solidement installée à la 3e place après son match nul (1-1) jeudi contre le Brésil, leader invaincu de la zone, n’a participé qu’à trois reprises à une Coupe du monde, la dernière fois en 2014.

Déjà créditée de 24 points, elle serait certaine de terminer à l’une des quatre premières places qualificatives si elle s’impose au Pérou (4e, 20 pts) avec seulement deux matchs à disputer par la suite.

Déjà qualifiés et en tête du groupe, le Brésil et l’Argentine joueront respectivement sans Neymar et Messi laissés à la disposition du Paris Saint-Germain.

Le premier finit de soigner sa cheville touchée fin novembre en championnat de France et le second a repris l’entraînement puis la compétition tardivement avec le PSG après avoir contracté la COVID-19 durant les fêtes de fin d’année.