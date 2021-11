(London) Lors de la conférence annuelle de l'organisation patronale tenue le 22 novembre, le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a déclaré avoir une grande admiration pour le personnage destiné aux enfants d'âge préscolaire Peppa Pig, en soulignant qu'il s'agissait d'un modèle inspirant pour l'économie britannique.

La Presse

Boris Johnson s’exprimait lundi matin devant des chefs d’entreprises britanniques lors de la conférence annuelle de l’organisation patronale CBI, jugeant que « la pandémie », « les problèmes de chaîne d’approvisionnement » ou encore « les prix de l’énergie » et « les pénuries » de main-d’œuvre pèsent encore sur l’économie britannique.

Le premier ministre britannique a notamment appelé à une « révolution industrielle verte », pour aider l’économie britannique à rebondir après la pandémie, mais aussi pour tenir sa promesse d’un rééquilibrage entre le sud et le nord du pays.

Or, dans un moment d'égarement, le premier ministre a choisi de partager l'épisode de sa vie où il est allé visiter le parc d'attractions Peppa Pig World. Boris Johnson a ainsi déclaré que le petit cochon rose était un « symbole de la créativité britannique », exporté dans 180 pays, sans compter les nombreux parcs thématiques non seulement en Angleterre, mais aussi en Chine et aux États-Unis.

PHOTO GEORGE EDGAR, VIA REUTERS Le premier ministre Boris Johnson lors de sa visite au parc d'attractions Peppa Pig World.

À voir en vidéo.

Avec Agence France-Presse et Associated Press