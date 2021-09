À quelques heures de l'avant-première de No Time to Die mardi, un cascadeur déguisé en James Bond s'est suspendu à une cabine du London Eye, la célèbre grande roue.

La Presse

Avec un an et demi de retard en raison de la pandémie, ce film de 2 heures 43 minutes - le plus long James Bond - sera dévoilé au Royal Albert Hall, avant sa sortie dans les salles de cinéma britanniques jeudi.

Daniel Craig incarnera pour la dernière fois le célèbre agent 007 dans ce film qui sort en salle le 8 octobre en Amérique du Nord.

À voir en vidéo...