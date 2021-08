Insolite

« After Bark »

Un bar londonien offre des cocktails pour clients et chiens

(Londres) Ici on boit et on aboie : niché dans le quartier londonien de Hackney Wick, un bar à destination des chiens et de leurs maîtres séduit les mordus de toutous, qui y trouvent enfin un espace où les laisser gambader en paix.