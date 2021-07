Environ 35 000 petits poissons ont été largués d'un avion, plus tôt ce mois-ci, afin d'assurer la survie de plusieurs espèces dans les lacs de l'Utah.

La Presse

Cette méthode, utilisée depuis 1956, permet aux autorités d'atteindre des lacs qui sont difficiles d'accès.

Selon l'Utah Division of Wildlife Resources, le taux de survie des poissons est également plus élevé qu'un long voyage dans un camion. D'après les analyses, plus de 95% des poissons survivent au largage et à l'entrée dans l'eau.

