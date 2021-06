Deux fillettes de 9 et 4 ans indemnes après avoir pris l’auto et percuté un camion

Deux fillettes de 9 et 4 ans vivant en Utah ont pris la voiture familiale dans l’entrée et percuté un camion poids lourd sur une route en voulant se rendre à la plage, en Californie. Elles sont sorties indemnes de l’accident, mais la voiture a subi des dommages. Le conducteur du camion n’a pas non plus été blessé.

Associated Press

C’est ce qu’a indiqué la police de West Jordan, une banlieue de Salt Lake City.

Les parents dormaient quand les petites ont pris clés du véhicule familial, a déclaré à la station de télé KUTV le détective Scott List, de la police de West Jordan. Ils ont été réveillés quand la police les a appelés pour les aviser de l’accident.

Les enfants ont dit aux policiers qu’elles voulaient prendre des vacances à la plage, en Californie.

L’accident s’est produit lorsque la conductrice de 9 ans a coupé une autre voiture, puis roulé dans la voie opposée, devant le camion arrivant en sens inverse.

La collision a eu lieu à West Valley City, une banlieue de Salt Lake City.

Les petites portaient leurs ceintures de sécurité lors de l’accident, qui a brièvement interrompu la circulation dans les deux sens de la route.