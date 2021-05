Plus de deux semaines après avoir lancé une loterie ouverte aux personnes vaccinées, avec plusieurs millions de dollars à la clé, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, présente les deux gagnants.

Désormais millionnaire, Abbigail Bugenske, 22 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de quitter son nouvel emploi pour autant.

« Je ne vais certainement pas quitter mon emploi. J’aime mon travail chez GE [Aviation], j’aime les gens avec qui je travaille. Et pour ce qui est de mes projets futurs, je vais probablement investir la majeure partie de mon argent », planifie-t-elle.

Elle prévoit tout de même se procurer une voiture : « Je suis venue de Cincinnati à Cleveland pour voir une voiture d’occasion. Et je pense que j’ai toujours l’intention d’acheter une voiture d’occasion. Et c’est à peu près tout ce dont je suis certaine. »

Joseph Costello, 14 ans, a gagné une bourse d’études complète dans une université d’État, le prix pour les participants âgés de 12 à 17 ans. « Je sais quelles écoles je choisirais, certaines écoles où je veux aller comme l’université de Miami ou l’université de l’Ohio », exprime-t-il.

Sa mère, Colleen Costello, avoue que la perspective de participer à ce concours a motivé la famille à se faire vacciner plus tôt que prévu. « On avait l’intention de faire vacciner tous nos enfants avant la fin du mois, mais en raison de la date limite pour participer au concours, on a avancé cette date et on s’est assurés que tout le monde était vacciné. On a été emballés par cette opportunité et ça a certainement influencé notre décision de nous faire vacciner au moment où on l’a fait », explique-t-elle.