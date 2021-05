Dans une cuisine à ciel ouvert improvisée sur des roches volcaniques acérées, le chef David Garcia étale la pâte et dispose garniture et ingrédients pour créer une pizza qu’il placera dans un four unique : une rivière de lave coulant du volcan Pacaya, au sud du Guatemala. Ce chef cuisinier ne craint pas la chaleur et il prépare ce qui est peut-être l’unique pizza volcanique au monde.

D’après Agence France-Presse

Les clients n’étaient pourtant pas nombreux lorsqu’il a commencé son activité il y a trois ans, mais le succès est venu grâce aux réseaux sociaux.

Au début, Garcia cuisait ses pizzas dans des cavités de la lave encore brûlante, mais le regain d’activité du volcan depuis février lui a donné l’idée de cuisiner directement sur la lave en mouvement.

En effet, le Pacaya, qui culmine à 2552 mètres d’altitude à environ 25 km au sud de la capitale, est actuellement sous surveillance renforcée : les villageois qui vivent sur les flancs du volcan sont sous la menace d’explosions et de pluies de cendres. Des coulées de lave se sont même approchées de zones habitées.

Pour travailler dans sa cuisine de l’enfer, Garcia — en réalité un comptable de formation âgé de 34 ans —, doit enfiler des bottes et des vêtements de protection contre la chaleur intense du volcan.