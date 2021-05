Mary Duffy, 71 ans, a commencé l'entraînement en salle à 59 ans dans le but de perdre du poids. Durant ses séances, elle s'est découvert une passion pour la levée de poids. Maintenant, elle se sent en meilleure forme qu'il y a 30 ans.

La Presse

Mary Duffy consacre 20 heures par semaine à l'exercice et à la levée de poids. De plus, elle est détentrice de plus de 30 titres de records d'État et du monde.

Celle qui soulève plus de poids que des hommes du quart de son âge se fait souvent dire qu'elle est trop vieille pour se retrouver au gym.

D'après Reuters