Insolite

Un pied au Canada, l’autre aux États-Unis : l’étonnant commerce de M. Patenaude

(Dundee) Pandémie oblige, la frontière entre le Canada et les États-Unis est quasi fermée depuis mars 2020. Le Québécois Paul-Maurice Patenaude fait exception : sa maison est littéralement à cheval sur les deux pays. Et depuis un an, son petit dépôt de colis transfrontalier ne désemplit pas.