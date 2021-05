Insolite

France

Six mois de prison pour plus de 2000 appels aux pompiers

(Montluçon) Des caries, des punaises de lit, un chien trop bruyant : une femme ayant passé plus de 2000 appels aux pompiers en un an a été condamnée à six mois de prison ferme jeudi par le tribunal correctionnel de Montluçon (Allier).