De gauche à droite : le caporal de la GRC Robert Drapeau, Gary Bath, Lynn Marchessault, Payton Marchessault, Rebecca Marchessault et Tim Marchessault

PHOTO FOURNIE PAR GARY BATH VIA LA PRESSE CANADIENNE

Une bonne action lui vaut un véhicule et des provisions d'arachides

Un Britanno-Colombien qui a fait la manchette pour avoir aidé à reconduire une famille d’Américains jusqu’à la frontière entre le Canada et l’Alaska pourra bientôt faire le même trajet dans une voiture flambant neuve.

Nick Wells

La Presse Canadienne

Gary Bath, un ranger canadien et vétéran établi à Fort St-John, est venu en aide à Lynn Marchessault et ses enfants lorsque ces derniers se sont retrouvés coincés dans une tempête de neige en novembre dernier.

Cette bonne action a été saluée par l’entreprise américaine Planters, qui a offert à M. Bath et à Mme Marchessault de nouveaux véhicules ainsi qu’un approvisionnement à vie en cacahuètes.

« Ils nous ont écrit par [Facebook] Messenger en essayant d’entrer en contact avec nous, a rapporté M. Bath lors d’une entrevue. Leur message était du genre : “ Je sais que ça va sembler fou, mais croyez-nous, c’est vrai. ” »

« J’étais pas mal sur le choc. Je pensais que l’histoire avait fait son temps et qu’on en avait fini », admet-il.

Ces prix s’inscrivent dans une décision de l’entreprise de renoncer à une publicité coûteuse à l’occasion du Super Bowl cette année et de plutôt employer ces fonds pour récompenser de bons samaritains. Planters dit consacrer 5 millions US à cette initiative.

Au début du mois de novembre, Mme Marchessault et ses deux enfants étaient en route vers l’Alaska depuis la Géorgie pour aller rejoindre son mari lorsqu’ils se sont retrouvés dans le pétrin non loin d’un hôtel pour travailleurs temporaires en bordure de route à Pink Mountain, en Colombie-Britannique.

Sa voiture n’était pas équipée de pneus d’hiver et elle n’était pas habituée à conduire sur des chaussées enneigées, explique M. Bath.

Il a eu vent de leur mésaventure grâce à des amis sur Facebook et il en a fait part à sa femme.

« Elle a fini de lire et elle a dit : “ Pourquoi es-tu toujours là et pas en train de l’aider ? » »

M. Bath affirme que les deux familles sont maintenant proches et qu’il parle pratiquement tous les jours à Mme Marchessault.

Son épouse et lui ont même envoyé des cadeaux typiquement canadiens aux enfants de Mme Marchessault pour Noël : des croustilles au ketchup et du Tim Hortons.

M. Bath s’avoue surpris de toute l’attention que son histoire a retenue à travers le monde.

« Ce n’est rien, ce que j’ai fait. Je me suis juste assis dans le camion et j’ai conduit pendant quelques jours. Ce n’est rien de majeur pour moi », soutient-il.