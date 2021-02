L’évènement baptisé « Field to Table » permet aux foodies de souper sur le terrain des Seahawks de Seattle.

PHOTO TED S. WARREN, ASSOCIATED PRESS

(Seattle) Fatigué de toujours manger à la maison depuis un an à cause de la pandémie de coronavirus ? Seattle a décidé de miser sur ses infrastructures sportives pour offrir un peu de répit à ses concitoyens.

Ted S. Warren

The Associated Press

Pour un temps limité, les foodies pourront souper ensemble sur le terrain du club de la NFL de la ville, les Seahawks, à condition qu’ils respectent les règles de distanciation sociale.

Le coup d’envoi de l’évènement baptisé « Field to Table » a été donné plus tôt ce mois-ci au Lumen Field. Il offre des tables gastronomiques aux clients, qui pourront en même temps profiter d’une vue qui est habituellement réservée aux joueurs et aux entraîneurs de la NFL.

Ce n’est toutefois pas pour tous les portefeuilles : il en coûte 100 $ US par personne, plus taxes et pourboires. Les breuvages sont aussi en sus.

Qu’est-ce que ça comprend ? Une entrée par le tunnel métallique par lequel passent les Seahawks le jour des matchs, un siège sous un abri imperméable à proximité de la zone des buts du côté nord du stade et un repas quatre services servi par quatre chefs locaux en rotation aux fourneaux.

PHOTO TED S. WARREN, ASSOCIATED PRESS Tom et Debbie Gallagher ont célébré leur 45e anniversaire de mariage avec un repas dans le stade de leur équipe favorite.

Le producteur de l’évènement, Sam Minkoff, a déclaré qu’il croit que son idée est la première du genre aux États-Unis.

Et les gens en sont fous.

Toutes les dates initiales affichent « complet », mais Minkoff a souligné que d’autres seront bientôt disponibles. Il a ajouté que son entreprise, SE Productions, a pu réserver le stade pour deux semaines supplémentaires, soit jusqu’en mars.

PHOTO TED S. WARREN, ASSOCIATED PRESS Le chef Jason Wilson du restaurant The Lakehouse (à gauche) et le sous-chef Demetrius Parker préparent un plat qui sera servi sur le terrain du Lumen Field.

Les repas du Field to Table sont préparés dans les cuisines du stade et sont réchauffés dans une tente située à proximité des tables des clients. Il y a deux services par jour, chacun d’entre eux pouvant accueillir 100 clients, au coucher du soleil, alors que l’ambiance dans le stade se transforme sous les vaisseaux lumineux mauves et verts.