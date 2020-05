Elon Musk et la musicienne canadienne Grimes, de son vrai nom Claire Boucher

(Los Angeles) X Æ A-12 : ce n’est pas le dernier modèle de Tesla, ni une fusée de SpaceX, ni le mot de passe du compte Twitter d’Elon Musk, mais le prénom plutôt original donné par le fantasque chef d’entreprise au fils qu’il vient d’avoir avec la musicienne Grimes.

Agence France-Presse

La jeune maman canadienne de 32 ans, Claire Boucher de son vrai nom, a tenté mardi soir un décryptage sur Twitter.

« X, la variable inconnue. Æ, mon orthographe elfique de Ai (amour et/ou intelligence artificielle). A-12 = précurseur du SR-17 (notre avion préféré) », a-t-elle écrit, précisant que le « A » faisait également référence à « Archangel », sa chanson préférée.

Le papa, patron du constructeur de voitures électriques Tesla et de la société spatiale SpaceX, lui a gentiment fait remarquer en retour qu’il ne s’agissait pas du SR-17, mais du SR-71, un avion espion américain supersonique.

« Je me remets d’une opération et suis à peine en vie, qu’on me pardonne donc mes fautes de frappe », a répondu Grimes, dont la musique mélange les genres.

Il n’est pas dit cependant que le couple puisse faire reconnaître X Æ A-12 Musk auprès des autorités de Californie, les lois de l’État interdisant les caractères non alphabétiques.

Connu pour son sens de la provocation et ses excentricités, Elon Musk, 48 ans, avait déjà eu cinq garçons (des jumeaux et des triplés) de son premier mariage : Damian, Griffin, Xavier, Saxon et Kai.

D’une décevante banalité.