Un nouveau record Guinness a été fracassé dimanche après-midi à Place Fleur de lys, avec 782 danseurs venus se déhancher sur les airs de la désormais populaire Baby Shark du jeu Just Dance Now.



Émilie pelletier

Le Soleil

Le record du «Most people doing the baby shark dance routine» (plus de gens qui dansent sur la chanson Baby Shark) a été battu dans le cadre de la deuxième édition du FDL Fest. Le pari des frères Trudel, propriétaires du centre commercial était bon : ils ont réussi à rassembler un nombre suffisant de personnes pour réaliser l’exploit.

