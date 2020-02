(Palu) Une vedette de la télévision australienne s’est jetée dans la course pour aider à capturer un crocodile géant en Indonésie qui a depuis plusieurs années un pneu de moto coincé autour du cou.

Agence France-Presse

Matt Wright, spécialiste des animaux dangereux et présentateur de l’émission Monster Croc Wrangler sur la chaîne National Geographic, utilise avec son équipe des pièges avec du canard pour appât, ainsi qu’un drone et même un harpon pour tenter d’attraper le reptile.

« Le [harpon] ne blessera pas le crocodile », a-t-il assuré jeudi à des journalistes dans la ville de Palu. « Ça rentre un peu » dans sa peau, « c’est comme lorsqu’on perce les oreilles ».

L’équipe de Matt Wright a attrapé un crocodile plus petit mercredi pour « s’entraîner », a-t-il expliqué sur Instagram.

Mais attraper le crocodile géant encerclé par un pneu sera plus difficile parce que le milieu ne s’y prête pas et qu’il est difficile de l’appâter puisqu’il dispose de beaucoup de nourriture dans la rivière.

« On ne va peut-être pas l’attraper en deux jours […] mais on finira par l’attraper », a-t-il affirmé.

Matt Wright a été rejoint par un autre expert australien des crocodiles, Chris Wilson, pour collaborer avec l’agence locale de protection de la nature qui essaie depuis plusieurs années de dégager la bête.

Le mois dernier, les autorités locales avaient lancé un concours doté d’une récompense pour quiconque pourrait venir en aide au crocodile marin long de quatre mètres.

Des tentatives pour attraper l’animal, devant une foule de curieux, n’ont pas réussi. Le concours avait ensuite été arrêté.

L’afflux de spectateurs a peut-être nui aux efforts de sauvetage, a observé Chris Wilson. « Il est très malin et rusé », a-t-il ajouté, « il connaît les gens et il en a peur. Quand on essaie de se rapprocher de lui, il plonge sous l’eau ».

Vedel Jemali, un habitant de la région, a dit espérer « que cette équipe australienne y arrivera parce qu’on voit que ce crocodile souffre ».