(Vancouver) Une actrice de Vancouver affirme avoir été recrutée à son insu pour manifester devant le tribunal où se déroule l’audience d’extradition de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou.

La Presse canadienne

Julia Hackstaff, 32 ans, a raconté qu’une connaissance était entrée en contact avec elle sur Facebook en lui offrant 100 $ pour un travail d’acteur de deux heures, sans donner de détails sur le travail en question.

Mme Hackstaff a expliqué qu’elle était arrivée à l’adresse indiquée lundi matin, avant d’être emmenée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique où on lui a demandé de tenir une pancarte affichant un message d’appui à Mme Meng.

Elle a d’abord cru qu’il s’agissait d’une production mal organisée, jusqu’à ce qu’un journaliste commence à lui poser des questions pointues et qu’elle réalise qu’elle n’avait pas affaire à un autre acteur.

On ne sait pas qui a organisé cette « manifestation ». Julia Hackstaff a déclaré qu’elle était partie immédiatement sans attendre d’être payée. Elle pense que la connaissance qui l’a contactée sur Facebook a également été victime de l’arnaque.

Un porte-parole du département des médias internationaux de Huawei, Benjamin Howes, a déclaré dans un courriel que l’entreprise n’était pas liée aux manifestants et aux partisans à l’extérieur du palais de justice de Vancouver.