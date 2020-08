Des jumeaux écoutent In the Air Tonight et leur réaction emballe le web

Des jumeaux qui écoutaient pour la première fois In the Air Tonight de Phil Collins ont eu une réaction qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Maryse Tessier

La Presse

Les jumeaux Tim et Fred Williams, vedettes de la chaîne YouTube Twinsthenewtrend, diffusent une série de vidéos ayant pour titre FIRST TIME HEARING. Dans le cadre de cette série, les jumeaux ont entre autres écouté Jolene de Dolly Parton, Back to Black d'Amy Winehouse et Shoop de Salt-N-Pepa.

Or, leur réaction à l'écoute de la chanson In the Air Tonight de Phil Collins a fait jaser sur les réseaux sociaux, le solo de batterie en étant le responsable.

La vidéo complète

-Avec The Independent