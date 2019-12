Une serveuse dans un restaurant de la Floride qui venait de vider son compte de banque pour faire réparer son automobile a reçu un pourboire de 2000 $ la veille de Noël de la part de clients habitués à qui elle avait confié ses problèmes financiers.

Associated Press

Lynette Baio a déclaré que le couple de clients lui avait laissé un chèque avec l’impressionnant montant mardi.

Mme Baio travaille au restaurant Speggtacular de Clearwater depuis cinq ans.

Le mois dernier, elle a dépensé 2000 $ pour faire réparer sa voiture, et le sujet avait été abordé dans une conversation avec le couple il y a quelques semaines.

Quand ils sont revenus la veille de Noël, ils ont laissé le chèque comme pourboire, accompagné d’un message disant : « Joyeux Noël et refais-toi un coussin financier. Que Dieu te bénisse. »

« Ils se sont dirigés vers la sortie et j’ai ramassé le chèque et j’étais comme : “Quoi ? ” Et j’ai commencé à pleurer et il a commencé à pleurer et elle a commencé à pleurer et c’était tout simplement incroyable », a raconté Lynette Baio à la chaîne de télévision Tampa WTVT.

Grâce au généreux pourboire, Mme Baio a pu acheter des cadeaux pour les membres de sa famille et ses amis.

« C’est un miracle de Noël pour moi », a dit la serveuse.