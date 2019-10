(Zagreb) «Jerry» est en cavale et a conquis les cœurs en Croatie: ce taureau d’un an s’est échappé d’un abattoir vendredi et est depuis introuvable.

Agence France-Presse

Les appels à épargner ce taureau brun de 650 kg se multiplient depuis que les médias croates ont raconté cette évasion d’un abattoir situé près de la ville côtière de Split.

«Justice pour Jerry», «Tiens bon Jerry!», exhortent depuis les Croates sur les réseaux sociaux. Le député Ivan Pernar lui a souhaité «le meilleur», tandis que police, vétérinaires et chasseurs sont engagés dans une traque pour le retrouver.

Son propriétaire, Ivan Bozic, a déjà fait savoir qu’en cas de capture, il serait épargné, «puisqu’il a réussi à échapper à une mort certaine».

Le responsable de l’abattoir assure ne pas comprendre comment l’animal à réussi à s’échapper de l’enclos. «Apparemment la force pure a eu raison de la technologie», a déclaré Petar Skejo.

Après s’être enfui dans les bois environnants, Jerry a été vu une dernière fois par des villageois au pied de la montagne Kozjak, où il a une nouvelle fois déjoué ses poursuivants.

«Nous voulions l’attraper vivant, mais lorsque nous nous sommes approchés, il a sauté avec l’habilité d’un chat sur un rocher avant de disparaître dans les bois», a déclaré Skejo à la télévision nationale.