Grâce à cette entrevue géniale, nous apprenons que Jackson Friedlander est plutôt gêné, mais surtout excité et courageux, que son joueur préféré est Ovech-a-kin et qu'il a aussi une tarentule nommée Michael qui a mangé deux criquets lundi et un autre dimanche. Il a un grand appétit... Du pur bonheur !

La Presse

À voir en vidéo.