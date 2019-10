En Corée du sud, on ne lésine pas avec l'éthique et la politesse, et le golfeur local Bio Kim l'a appris à ses dépens.

La Presse

Le sud-coréen a remporté dimanche dernier l'Omnium Gyeongbuk. Toutefois, au cours de la dernière ronde, Kim a perdu son calme au tertre de départ du 16e trou lorsque le téléphone d'un spectateur a sonné alors qu'il s'élançait. Sa réaction a été immédiate: un doigt d'honneur bien senti à l'endroit du spectateur.

À voirMardi, le Korean Tour a annoncé que Kim sera suspendu trois ans pour avoir commis un « geste obscène ». Une victoire qui lui aura coûté bien cher au final...

À voir en vidéo.