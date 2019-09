(Toronto) L’homme qui avait plongé, nu, dans le bassin de requins à l’aquarium de Toronto il y a un an a plaidé coupable de méfait, après avoir présenté ses excuses.

Liam Casey

La Presse canadienne

David Weaver, de Nelson, en Colombie-Britannique, était ivre au moment des faits, selon un exposé conjoint lu jeudi dans un tribunal de Toronto. M. Weaver s’est rendu à l’aquarium Ripley, au centre-ville de Toronto, s’est déshabillé et a sauté dans le bassin de requins.

PC David Weaver

« Son comportement était plus que téméraire : il était criminel », a soutenu la procureure de la Couronne Heather Keating. « Il n’y a pas d’autre explication que le désir d’attirer l’attention. »

M. Weaver a indiqué à la cour qu’il était désolé de son geste. « Je veux juste prendre le temps de m’excuser pour vous avoir fait perdre votre temps, votre honneur, à vous et au tribunal, et pour mes actions de l’année dernière », a-t-il déclaré.

Il a été condamné à une peine de 12 mois avec sursis et devra obtenir des soins ; il ne pourra plus, par ailleurs, remettre les pieds à l’aquarium de Toronto.

On a appris au tribunal que M. Weaver, âgé de 38 ans, avait un casier judiciaire et souffrait d’alcoolisme depuis une vingtaine d’années – depuis que son frère a tué son père. Son avocat a également plaidé que son client ne croyait pas que les animaux devraient être gardés en cages, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il avait sauté dans le bassin de requins.

Une foule nombreuse se trouvait à l’aquarium ce soir-là et certains visiteurs avaient filmé la scène ; une de ces vidéos a d’ailleurs été présentée au tribunal. Sur les vidéos, qui ont fait le tour du monde grâce aux médias sociaux, on voyait un homme nu nageant dans l’aquarium avec des requins-taureaux, un poisson-scie et des murènes. L’homme commence alors à sortir du bassin avant d’exécuter un plongeon arrière, sous les encouragements de la foule.

Les responsables de l’aquarium ont déclaré que l’homme était ensuite sorti du bassin, s’était rhabillé et était parti, avant l’arrivée des policiers.

M. Weaver a été arrêté quatre jours plus tard près de Thunder Bay, à des centaines de kilomètres de là, lors d’un contrôle routier. Il a alors passé trois nuits en prison, a-t-on appris au tribunal jeudi.

La police a également affirmé que le jour de l’incident à l’aquarium, M. Weaver avait aussi agressé un homme à l’extérieur d’un restaurant à thématique médiévale de Toronto. Une fenêtre aurait également été brisée ce jour-là. M. Weaver a été accusé de voies de fait et de méfait relativement à cette affaire, qui fera l’objet d’un procès distinct à la fin du mois d’octobre.