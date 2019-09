Donald Trump a profité d'un discours jeudi soir à Baltimore, devant des législateurs républicains, pour expliquer la nature de son teint emblématique.

La Presse

Ce serait en fait la faute des diodes électroluminescentes (LED), dont les lampes représentent désormais la majorité des ventes d’ampoules standard en Amérique du Nord.

Au début du mois, l'administration Trump a supprimé des normes qui devaient accélérer la disparition de leurs prédécesseurs, les ampoules à incandescence.

Ces décisions «laisseront le choix d’éclairer maisons et entreprises dans les mains des Américains, et non dans celles du gouvernement fédéral», a expliqué le département de l’Énergie.