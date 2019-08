Filmé à son insu alors qu’il livrait de la nourriture, un homme a décidé de se stationner pendant une dizaine de minutes… sur la voie rapide de l’autoroute 520.

Mayssa Ferah

La Presse

Patrick Dumouchel se trouvait au deuxième étage d’un édifice mercredi dernier sur le chemin de la Côte-de-Liesse à la hauteur du boulevard Cavendish quand il a aperçu le livreur stationner son véhicule comme si de rien n’était sur une des voies de l’autoroute 520. Il a aussitôt entrepris de filmer cette scène insolite.

La vidéo publiée sur la page Facebook de M. Dumouchel, visionnée 71 000 fois, a provoqué un tollé de réactions déplorant l’imprudence et la nonchalance du chauffeur. On y voit le conducteur, confronté à une sortie barrée, arrêter sa voiture et marcher tranquillement vers l’édifice adjacent pour compléter sa livraison à temps.

«Mes collègues et moi étions alarmés de ce comportement niaiseux et dangereux. Il était 13h et le trafic débutait, ça aurait pu mal finir», a dit M. Dumouchel à La Presse.

L’événement s’est déroulé le 21 août aux alentours de 13h et a été signalé à la Sûreté du Québec (SQ), qui ne souhaitait pas commenter. Une enquête est en cours.