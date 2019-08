L’animal, dont le nom scientifique est Naja Kaouthia et dont la morsure est mortelle, est originaire d’Asie.

(Berlin) Des appartements évacués, des habitants appelés à fermer portes et fenêtres : un cobra, introuvable depuis dimanche, sème la peur depuis plusieurs jours à Herne, une ville de l’ouest de l’Allemagne.

Agence France-Presse

Malgré d’intenses recherches, le serpent, un cobra à monocle particulièrement venimeux, n’avait toujours pas été repéré mardi, ont déclaré les autorités locales.

Le reptile, dont la longueur pourrait dépasser un mètre, s’est échappé dimanche d’un appartement à Herne, une ville moyenne de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Quatre bâtiments dans le quartier où vit son propriétaire ont été évacués.

« Nous supposons que ce serpent est très probablement resté dans l’immeuble » de son propriétaire, a déclaré mardi à la presse un des responsables de la municipalité, Johannes Chudziak.

« Nous avons donc pris la décision de maintenir les mesures de sécurité prises dimanche, c’est-à-dire que quatre bâtiments resteront fermés à clé et feront l’objet d’un contrôle régulier pour détecter toute trace du serpent », a-t-il précisé.

Les autorités ont notamment déversé de la farine dans l’immeuble dans l’espoir que le reptile y laisse des traces qui mettent les enquêteurs sur sa piste.

Des appels à la vigilance ont été lancés au reste de la population, à laquelle il est demandé de fermer portes et fenêtres. « Si possible, restez sur des sentiers pavés et évitez de marcher dans les hautes herbes ou dans la végétation dense », a aussi enjoint l’édile local.

Une vingtaine d’autres serpents ont été saisis chez le propriétaire du cobra.

