Des voleurs font du lavage dans un Airbnb

Un couple de l'île de Vancouver a vécu une expérience étrange dans un Airbnb du centre-ville d'Edmonton plus tôt cette semaine.

Rod et Kat Gordon, qui sont sortis dimanche après avoir déposé leurs bagages, sont revenus dans le logement et ont constaté que la lumière était allumée et que la musique heavy métal jouait à tue-tête.

Ils ont d'abord pensé qu'il pouvait y avoir eu une double réservation, puis ont vu que leurs bagages avaient été ouverts.

Kat Gordon a raconté que les personnes qui s'étaient introduites par effraction avaient également lavé leurs vêtements, laissé un bol de cigarettes et écrit une note indiquant : « Nous sommes ici ! Aujourd'hui est le meilleur jour du reste de notre vie ! »

Mme Gordon estime que c'était l'une de leurs pires journées.

Les Gordon ont signalé le cambriolage à la police et aux services de sécurité de l'immeuble, qui ont retrouvé des images de surveillance montrant les suspects potentiels portant les vêtements du couple.