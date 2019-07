Une possible pénurie de Bibles aux États-Unis

TRAVIS LOLLER Associated Press Nashville

C'est que des millions de Bibles - selon certaines estimations, 150 millions ou plus - sont imprimées en Chine chaque année. Cela pourrait faire bondir le prix du livre et nuire aux efforts d'évangélisation des organisations chrétiennes qui distribuent des Bibles, estiment certains observateurs.

Le président et chef de la direction de HarperCollins Christian Publishing, Mark Schoenwald, a récemment dit au représentant américain au Commerce que l'administration Trump «n'avait jamais eu l'intention d'imposer une "taxe sur la Bible" aux consommateurs et aux organisations religieuses», selon un compte-rendu de la rencontre fourni par l'éditeur.

Les deux plus grands éditeurs de la Bible aux États-Unis, Zondervan et Thomas Nelson, sont détenus par HarperCollins et consacrent 75% de leurs dépenses de fabrication de la Bible en Chine, d'après M. Schoenwald. Ensemble, ils représentent 38% de tout le marché de la Bible aux États-Unis, a-t-il ajouté.

La taille de ce marché est difficile à estimer. Environ 20 millions de Bibles seraient vendues aux États-Unis chaque année, indique une porte-parole de HarperCollins.

Selon NPD Group, une entreprise d'études de marché, 5,7 millions de Bibles imprimées ont été achetées aux États-Unis en 2018. Mais ce chiffre ne couvre pas toutes les ventes, dont celles que les éditeurs vendent directement aux congrégations.