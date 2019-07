Joey Chestnut remporte encore le concours de hot-dogs

Joey «Jaws» Chestnut a gobé jeudi 71 hot-dogs pour remporter une 12 e victoire lors du célèbre concours organisé chaque année à l'occasion de la fête de l'Indépendance des États-Unis, sur la promenade de Coney Island, à New York.

Associated Press New York

Miki Sudo avait précédemment remporté la victoire chez les femmes en engloutissant 31 hot-dogs. Elle en avait avalé 37 l'an dernier, mais a quand même remporté un sixième titre de suite. Sa plus proche rivale, Michelle Lesco, en fait englouti 26.

Le record de 45 hot-dogs chez les femmes appartient à Sonya «The Black Widow» Thomas.

M. Chestnut et Mme Sudo empochent chacun 10 000 $ US.

Ce concours insolite a vu le jour en 1972.