Deux fautes d'orthographe sur un panneau de signalisation comportant six mots

Tout s'écrit avec un «T» et débarcadère avec un «C». Devant ce haut lieu touristique, adresse phare de l'arrondissement historique du Vieux-Québec inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces fautes sont d'autant plus flagrantes. Quelque 320 000 clients séjournent au Château Frontenac annuellement, et près de 790 000 couverts sont servis dans ses restaurants, selon Maxime Aubin, conseiller marketing et communication de l'établissement.

