Une brigade de moutons veille sur le plus grand parc de Madrid

C'est une scène champêtre classique : placides, des moutons broutent sous l'oeil d'un berger taciturne. À la différence près que cette scène se passe dans le plus grand parc de la capitale espagnole, avec vue sur le Palais Royal.

Depuis fin février, la ville de Madrid a de nouveaux employés : 500 moutons occupés à dévorer l'herbe et les broussailles de la Casa de Campo, ancien domaine de chasse royale qui s'étend sur 1722 hectares.

L'objectif est double : réduire les risques d'incendies de forêt tout en éduquant 3,2 millions de citadins inaccoutumés à la vie rurale.

« C'est une méthode très efficace pour prévenir les incendies d'une manière très naturelle », explique Beatriz Garcia San Gabino, responsable de la gestion des espaces verts de Madrid.

« Au lieu d'utiliser des machines, on utilise des moutons, qui ne consomment pas de carburant, n'érodent pas le sol et ne le polluent pas », se réjouit-elle, ajoutant que le fumier des bêtes aide à fertiliser le sol et à répandre des graines dans le parc.

La plupart des herbivores appartiennent à une race autochtone en danger d'extinction, la Rubia del Molar.

« Les gens sont ravis », raconte le berger, Alvaro Martin, 45 ans, vêtu d'une chemise de bucheron et cigarette roulée à la bouche. « Tout le monde s'approche, beaucoup de personnes comprennent le rôle des moutons dans le parc ».