 Au pays des autos électriques, le ministre du Pétrole norvégien amoureux de son diesel 

Ne craignant pas le paradoxe, le pays scandinave est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, mais aussi le champion de la voiture électrique, laquelle représentait en janvier 37,8 % des nouvelles immatriculations, et même 63,5 % en comptant les hybrides.

Entre les deux, le coeur du ministre du Pétrole et de l'Énergie Kjell-Børge Freiberg ne balance pas, du moins pas encore : il n'a d'yeux que pour sa Mercedes E220, qui carbure au diesel.

« C'est la meilleure voiture au monde. J'ai une relation d'amour très forte avec cette voiture, ce qui fait que j'ai du mal à rompre », a-t-il dit vendredi lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Oslo.

« Je sais qu'à un certain point ma Mercedes me lâchera, et je me rabattrai sur une voiture à faibles émissions ou une voiture électrique. Non pas que j'aie quelque chose contre les voitures électriques ou à faibles émissions, mais parce que je suis complètement amoureux de ma voiture », a-t-il expliqué.

M. Freiberg est membre du parti du Progrès (FrP), formation populiste de droite très favorable aux automobilistes et qui compte un bon nombre de climatosceptiques, au pouvoir depuis 2013 au sein d'une coalition.

La Norvège, dont l'électricité est quasi exclusivement d'origine hydraulique, s'est fixé l'objectif de ne plus vendre de voitures neuves à carburant fossile dès 2025.

« J'applaudis pour chaque voiture électrique vendue en Norvège et à l'étranger. Je pense que c'est bien dans cette grande question qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a souligné M. Freiberg.

Âgé de 47 ans, le ministre est marié et père de trois grands enfants.