Incapable de respecter les « prérequis » pour utiliser la cuvette des toilettes, Alexandre, un homme lourdement handicapé de 37 ans, fait régulièrement ses besoins dans le bain dans la ressource d’hébergement où il habite à Montréal. Une situation qui choque sa mère, Lucille Richard.

« Au lieu de lui enseigner à utiliser les toilettes, on le laisse faire ! Je me lève le matin, et je crie de rage, dit-elle. Ça me fait de la peine. Il n’a jamais fait ses besoins dans son bain chez moi. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Alexandre a une trisomie 21 avec déficience grave et des traits autistiques, et il est non-verbal.

Jusqu’en 2017, Alexandre – qui a une trisomie 21 avec déficience grave et des traits autistiques, et qui est non-verbal – habitait avec sa mère, à Montréal. Mais cette année-là, complètement épuisée, Mme Richard a dû se résigner à confier son fils en ressource à assistance continue (RAC), un « lieu de réadaptation » où les résidants sont stabilisés avant d’être réintégrés dans leur foyer familial ou dirigés vers une autre ressource d’hébergement.

Mais depuis l’arrivée d’Alexandre à la RAC Nicolas-Moisan à LaSalle, Mme Richard a l’impression que l’état de son fils se dégrade. « Il n’y a pas assez d’activités », dit-elle. La mère estime que certains travailleurs sont « exceptionnels ». Mais ils sont « trop peu nombreux » et n’ont selon elle pas les moyens de mettre en place des actions pour aider son fils.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lucille Richard, mère d’Alexandre

Alexandre aime la compagnie, les marches, les promenades en auto et faire des casse-tête simples. « Quand on met le temps, la compréhension, l’effort, et qu’il y a une continuité dans les services, il peut vivre une réussite, assure Mme Richard. Là, en six ans, il est en régression constante. »

En mai 2023, Mme Richard a voulu dénoncer le fait que son fils fasse ses besoins dans la baignoire. Elle a porté plainte au Commissaire local aux plaintes qui a déterminé que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal avait ajouté du personnel à la RAC Nicolas-Moisan et « mis en place des mesures pour corriger la situation ». Pour Mme Richard, « c’est toujours beau sur papier, mais dans l’application, ça ne se passe pas ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lucille Richard, mère d’Alexandre

Alexandre a l’habitude de se dévêtir quand il est contrarié. Mais « au lieu de travailler ça avec lui, on lui a mis une grenouillère » qu’il porte 24 heures sur 24, 365 jours par année, dit la mère. Ce vêtement est attaché dans le dos, de manière à ce qu’Alexandre ne puisse le retirer seul.

Point de vue du CIUSSS

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, on assure que l’équipe en place à la RAC Nicolas-Moisan est formée adéquatement et « se mobilise afin de donner les meilleurs soins et services aux usagers ».

Le CIUSSS explique que plusieurs expertises ont été faites auprès d’Alexandre. Mais malgré « les nombreuses années à travailler l’objectif de la propreté », Alexandre ne remplit pas les « prérequis ».

« Après le court passage à la toilette, il se lève et va de lui-même dans le bain. Cela permet son nettoyage, évite de souiller le plancher et réduit ainsi les risques d’infection », indique le CIUSSS.

Quant au port de la grenouillère, l’établissement mentionne que pour le moment, la mesure « convient à sa qualité de vie et à ses capacités d’apprentissage » en lui permettant notamment de mieux fonctionner, d’utiliser le transport adapté, d’aller au centre de jour et à la piscine. « De nombreux essais ont été faits et sont encore faits pour diminuer le recours à cette mesure », assure-t-on. Mme Richard salue certains intervenants, mais elle estime que les RAC sont « un échec ».

André Prévost, conseiller stratégique à l’organisme COPHAN, qui veille à l’inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles, estime qu’il y a « beaucoup de problèmes de formation et de rotation de personnel en RAC ». Si bien que « certaines personnes y perdent tous leurs acquis », ajoute Lili Plourde, directrice générale de la Fédération québécoise de l’autisme.

Au cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, on dit être « venu au constat que les RAC […] peuvent convenir pour des personnes vivant avec une déficience ou un trouble du spectre de l’autisme, mais qu’il fallait développer un nouveau modèle adapté spécifiquement pour les clientèles ayant un trouble, grave parfois, du comportement ». D’où l’idée du modèle de réadaptation comportementale intensive (RCI) qui se déploie depuis 2021 dans différentes régions du Québec (voir premier texte).

Mme Richard, elle, espère que son fils bénéficiera un jour de services plus adéquats : « Parce qu’il ne se fait pas de réadaptation dans les RAC […]. C’est ce qui est arrivé à mon fils. Je pense que la RAC n’a pas donné l’encadrement, le suivi, la rigueur et la réadaptation tant nécessaire pour le faire progresser et le protéger. »