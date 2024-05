Dans le fond d’une pièce sans fenêtre, sombre et capitonnée, un jeune homme se tient en boule, sous une couverture jaune. Quelques instants auparavant, il s’était « désorganisé ». Il se mettait en danger, ainsi que les intervenants de la résidence à assistance continue (RAC) Lily Butters à Saint-Hyacinthe, où il habite. Il a été isolé pour une « période de retour au calme ».

Dans le corridor, une éducatrice spécialisée jette occasionnellement des coups d’œil dans la pièce pour s’assurer qu’il va bien. À ses côtés, un agent d’intervention tient dans ses mains un immense ballon rouge pour tenir à distance une personne en crise sans avoir à la toucher. À la RAC Lily Butters, ce ballon sert souvent.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un agent d’intervention tient dans ses mains un immense ballon rouge pour tenir à distance une personne en crise sans avoir à la toucher.

Le CISSS de la Montérégie-Ouest a accepté de faire visiter à La Presse cet établissement pour montrer à quel point la clientèle qui y transite est « complexe ». Autisme sévère, troubles graves du comportement, déficience intellectuelle, diagnostics divers... Les résidants sont souvent explosifs. Plusieurs professionnels travaillent de concert pour élaborer des plans d’intervention qui permettent aux résidants de s’épanouir. Mais les défis sont nombreux.

Chaque unité de la RAC regroupe quatre résidants. Pour y pénétrer, il ne faut porter ni bijoux ni talons hauts et il faut s’attacher les cheveux. Les installations sont spartiates. Rien ne traîne. Tables et chaises sont vissées au sol. Dans le corridor, à l’extérieur de l’unité qui est sécurisée, deux matelas sont posés par terre. « Ce sont les matelas de deux résidants. Mais on doit les leur retirer durant le jour, sinon ils les détruisent », explique Anthony Blanchette, assistant en réadaptation à la RAC Lily Butters.

Viser l’autocontrôle

Dans l’unité, chacun des quatre résidants a un intervenant qui veille sur lui. Et deux agents d’intervention sont postés en tout temps dans les corridors pour aider en cas de besoin. Incapables de parler, certains usagers témoignent de leurs frustrations par la violence.

Malgré ce contexte, les intervenants tentent de les faire progresser. Des tableaux affichant l’horaire de la journée de chacun sont installés à l’entrée de leur chambre. M. Blanchette explique que différentes activités sont organisées. Dont des soirées cinéma la fin de semaine.

Samuel nous fait visiter sa chambre. Il nous montre fièrement son toutou de Mickey Mouse et un oreiller de Justin Bieber. Il s’assoit et joue de la guitare. Le jeune homme de 34 ans plie aussi du linge.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Samuel plie des vêtements sous le regard de son éducateur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Samuel joue de la guitare alors que son éducateur quitte la pièce avec les vêtements que Samuel vient de plier. 1 /2



Dans la chambre d’à côté, Guillaume est enfermé. Il est en « période de retour au calme ». Il s’était désorganisé durant la matinée après avoir aperçu un filet d’eau. Car Guillaume adore l’eau. Il veut tout le temps s’y jeter. Au point que l’on a dû givrer sa fenêtre par laquelle il pouvait apercevoir un étang. « Ça lui causait trop d’émotion », explique l’éducatrice spécialisée Marianne Trépanier.

Celle-ci affirme que toutes les interventions à la RAC visent à faire progresser les résidants. « On vise l’autocontrôle. Et on y arrive souvent. » L’été dernier, Guillaume a par exemple pu aller à la piscine municipale. « Vous auriez dû voir son bonheur », raconte-t-elle avec émotion.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Guillaume est enfermé. Il est en « période de retour au calme ».

L’histoire d’un succès

Geneviève* estime que la RAC Lily Butters a fait des miracles avec son fils. Âgé de 15 ans, l’adolescent vit avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle et un trouble grave du comportement. Il a aussi un trouble du langage.

Il y a trois ans, en pleine pandémie, après six mois à s’en occuper jour et nuit, Geneviève était au bout du rouleau et a dû se résigner à le placer. « Le confinement a tout changé. Il avait perdu tous ses repères », dit la mère.

Après avoir séjourné dans d’autres milieux, son fils est arrivé à la RAC Lily Butters en 2022.

Mon fils était passé par deux autres RAC. J’étais un peu désillusionnée de ce que le réseau pouvait offrir à un enfant qui a tant de besoins. Mais ici, ça fonctionne. Geneviève, mère d’un adolescent de 15 ans qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle et un trouble grave du comportement

« C’est l’endroit où ils répondent le mieux à ses besoins. Ça a stabilisé ses comportements. Il fait ses activités sans être trop anxieux et sans décompenser. Il est plus calme et plus de bonne humeur. »

Geneviève le reconnaît : l’environnement d’une RAC peut être violent. « Je sais que mon fils peut être agressif envers d’autres. Et que d’autres peuvent être agressifs envers lui. Le risque zéro dans ces endroits n’existe pas. »

Parce que l’état de son fils s’est grandement amélioré, il sera envoyé prochainement dans une ressource d’hébergement moins contraignante. « On veut qu’il ait une certaine qualité de vie. S’il a ça, c’est bon », dit Geneviève.

* Prénom fictif, pour ne pas nuire à son emploi