McDonald’s Canada

« À ce jour, les restaurants McDonald’s de Montréal ont satisfait à bon nombre des exigences [du] règlement [interdisant le plastique à usage unique], et nous nous attendons à ce que les derniers éléments soient mis en place cet automne. Nous continuerons de collaborer avec nos fournisseurs pour proposer de nouveaux emballages soucieux de notre planète. »

Subway Canada

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Subway Canada soutient que « les franchisés doivent respecter toutes les lois et réglementations provinciales, y compris celles qui régissent les plastiques à usage unique ».

« Chaque restaurant est détenu et exploité individuellement. Les franchisés doivent respecter toutes les lois et réglementations provinciales, y compris celles qui régissent les plastiques à usage unique. Subway Canada est au courant de cette situation et est en communication avec [les] établissements [fautifs]. »

Starbucks Canada

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La majorité des établissements Starbucks de la Ville de Montréal utilisent dorénavant des gobelets et couvercles en fibres de papier pour leurs boissons froides de formats Mezzo et Grande, soutient l’entreprise.

« La majorité des établissements Starbucks de la Ville de Montréal utilisent dorénavant des gobelets et couvercles en fibres de papier pour leurs boissons froides de formats Mezzo et Grande. Nous travaillons également avec notre fournisseur afin de développer ces mêmes gobelets et couvercles pour nos formats Venti et Trenta. Les normes et règlements locaux sont des facteurs importants de changement et nous faisons de notre mieux pour nous y conformer. »

Restaurant Brands International, propriétaire de Burger King et de Tim Hortons

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE « Depuis mars 2023, nos restaurants montréalais ont travaillé dur pour respecter pleinement le règlement de la Ville sur le plastique à usage unique », indique Restaurant Brands International, propriétaire de Burger King et de Tim Hortons.

« En raison d’une malheureuse erreur administrative, une petite commande de gobelets de plastique a été livrée dans un nombre limité de restaurants de Montréal. Depuis mars 2023, nos restaurants montréalais ont travaillé dur pour respecter pleinement le règlement de la Ville sur le plastique à usage unique. »

Groupe MTY, propriétaire de Sushi Shop, Bubble Tea Shop, Cultures, Thaï Express et Jugo Juice

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Groupe MTY, propriétaire de Sushi Shop, Bubble Tea Shop, Cultures, Thaï Express et Jugo Juice, affirme que théoriquement, ses restaurants ne devraient plus utiliser de plastiques à usage unique bannis dans ses emplacements montréalais.

« Théoriquement, nos restaurants ne devraient plus utiliser de plastiques à usage unique bannis dans nos emplacements montréalais. Il pourrait encore rester des inventaires résiduels, mais nous avons bloqué ces produits chez nos distributeurs et nos franchisés ne devraient plus être en mesure de se les procurer. »

Foodtastic, propriétaire de Pok Pok, Second Cup, Souvlaki Bar et Copper Branch

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Foodtastic, propriétaire de Pok Pok, Second Cup, Souvlaki Bar et Copper Branch, est en train d’épuiser ses stocks.

« Les marques de Foodtastic sont en train d’épuiser leurs stocks. Nous tenons à vous assurer qu’ils s’occupent activement de cette situation puisqu’ils ont tous les SKU [unités de stock] de remplacement dans les restaurants qui épuisent leurs stocks. »

PFK Canada

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Succursale de restaurant PFK à Montréal

« PFK travaille activement à la distribution d’ustensiles en bois, en vertu de la loi. Pour éviter de générer des déchets inutiles, les restaurants PFK de Montréal se débarrassent des emballages préexistants », assure l’entreprise.