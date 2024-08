Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur à l’Université de Montréal. En 2021, il a publié Banlieue, dites-vous ?, une histoire de la « suburbanisation » du Grand Montréal. À son avis, élus et experts se trompent s’ils pensent pouvoir convaincre les banlieusards d’accueillir la densification avec des arguments techniques.

L’opposition à la densification est-elle gravée dans l’ADN de la banlieue ?

Il faut comprendre que la banlieue est née comme une réponse à plusieurs des maux de la ville, qui venaient d’une grande densité. La banlieue est un territoire de refuge contre la ville. Quand on s’étonne aujourd’hui que les gens de la banlieue résistent à la densification, on oublie la raison d’être de la banlieue, on oublie pourquoi elle a été créée.

Et cette opposition s’est transmise à travers les décennies jusqu’à aujourd’hui ?

C’est un univers qui est extrêmement puissant. Il est alimenté par la publicité de façon très marquée, notamment les publicités d’automobiles. D’ailleurs, même quand on est en ville, il y a un référent banlieusard qui nous travaille en permanence, parce que c’est un système extrêmement puissant. On n’a qu’à regarder par-dessus les clôtures des cours arrière dans les quartiers embourgeoisés de Montréal pour voir que ce sont essentiellement des cours de bungalow avec pelouse, barbecue, parfois une piscine.

La société civile et les experts semblent unanimes sur la nécessité de densifier. Pourquoi une telle contradiction avec l’opposition des citoyens sur le terrain ?

La banlieue, c’est un système de valeurs, notamment le rapport à l’espace et au voisinage. On a l’impression qu’avec un raisonnement qui tient la route (parce qu’effectivement, il faudrait densifier pour toutes sortes de bonnes raisons), on va convaincre les gens d’abandonner ce système de valeurs. Malheureusement, ce n’est pas si simple que ça. Il y a un gouffre entre, d’une part, ce qui est envisagé sereinement par les professionnels et les élus et, d’autre part, ce qui est vécu sur le terrain.

Et la place de l’automobile dans ce modèle ?

La banlieue, elle est construite en fonction de l’automobile, donc on peut difficilement se détacher de l’auto. C’est un système qui se renforce mutuellement. On faisait état récemment des études d’un chercheur canadien qui montre qu’une grande proportion des nouveaux quartiers dans les grandes agglomérations du Canada se font dans des voisinages où il n’y a aucun transport collectif ou un transport collectif très déficient.

Ce modèle est-il en déclin ?

Il y a quand même une unanimité sur la nécessité de bâtir du transport collectif, de diminuer le nombre et l’usage des voitures, mais on voit bien que ça ne passe pas. On voit bien que le nombre de véhicules augmente plus vite que la population, le nombre de kilomètres parcourus augmente encore considérablement. Les gens sont prêts à aller habiter de plus en plus loin pour avoir accès à ce rêve-là de vie en banlieue.

Voyez-vous des solutions ?

La densification n’est pas toujours faite intelligemment en banlieue. Des mauvais projets, il y en a beaucoup : des projets bas de gamme, mal conçus, mal dessinés. On éparpille la densité actuellement, et ça, ce n’est pas très favorable à un bon accueil. Les promoteurs saisissent des occasions au cas par cas, les municipalités les appuient, mais il n’y a pas de projet d’ensemble, c’est de la densité garrochée à gauche et à droite. Il va falloir que les élus comprennent qu’on ne peut pas densifier la banlieue terrain par terrain. Il faut qu’on ait une vision d’ensemble, une répartition qui soit recevable par la population des secteurs qu’on veut densifier.

Les questions et les propos de M. Beaudet ont été modifiés pour des raisons de clarté et de concision.