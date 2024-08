En mai, Rosa Castellanos a tendu un seau d’eau à son voisin, Nizar Awada, qui a aspergé le visage d’un sans-abri. La scène, filmée, a été diffusée sur les réseaux sociaux et a déclenché un torrent de désapprobation. La Ville de Montréal a qualifié le geste d’inacceptable. Les commerçants disent avoir fait ce geste de manière impulsive, dépassés face à l’itinérance dans le quartier. Ils le regrettent aujourd’hui.

Appel au boycottage de son commerce sur une page Facebook. Poubelles déposées devant l’entrée. Menaces sur les réseaux sociaux. Baisse de clientèle. Perte de contrats… Une vidéo devenue virale a transformé le quotidien de Rosa Castellanos, déplore-t-elle. La propriétaire du restaurant La Toxica a même dû quitter la ville pour aller voir sa famille pendant quatre jours au Mexique. « C’était trop. »

Situé sur le boulevard Saint-Laurent, près du boulevard René-Lévesque, le restaurant La Toxica n’en était pas à son premier incident, selon sa propriétaire. La vitre de son commerce a été cassée par un sans-abri. Des drogues sont vendues dans le stationnement adjacent. Des voitures sont souvent volées dans la rue. Certains de ses employés se sont fait voler ou agresser, pendant leur quart ou en s’y rendant.

« C’est pas chaud ? » « Non, mais en plus, j’y ai pensé. » C’est ce qu’on entend dans la vidéo mise en ligne par M. Awada, propriétaire du Montreal Gaming Center, situé dans le local au-dessus de La Toxica. Puis, le commerçant asperge d’eau l’homme endormi à l’avant du restaurant, avant de rire1. Voilà ce qui a choqué les internautes.

Rencontrée par La Presse, Mme Castellanos a montré une autre vidéo prise tout juste avant l’évènement. Le sans-abri ne bouge pas, il paraît inconscient. On y entend la commerçante : « Est-ce qu’on appelle la police ? C’est toujours lui, en plus. Je suis tannée. »

Tannée, oui, mais surtout dépassée. « C’était une accumulation », dit-elle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’entrée de l’immeuble où se trouvent La Toxica et le Montreal Gaming Center

Pendant un an avant l’ouverture du restaurant, le local de La Toxica a été inutilisé. Le sans-abri, Émile, s’y rendait pour fumer et pour dormir, a appris Mme Castellanos. C’est pourquoi il y revient encore.

Les commerçants comprennent

Plusieurs commerçants rencontrés par La Presse ont compris la détresse de Mme Castellanos. Ils ont jugé sa réaction excessive, mais ils reconnaissent que ce genre de problème est fréquent et épuisant.

« J’étais surprise que le public soit du côté de l’itinérant. Avec du recul, je comprends que ça peut choquer. Mais les gens ne savent pas tout ce qu’on vit », témoigne Carmen Wu, employée d’une rôtisserie du quartier.

« J’ai compris, j’ai accepté mon blâme. Mais on manque de personnel et de gens experts [pour l’itinérance] », explique Mme Castellanos. Le jugement a été trop rapide, estime-t-elle : les gens ne comprennent pas la situation. Et les répercussions ont été lourdes. Elle dit avoir perdu des contrats et avoir dû supprimer des quarts de travail à des employés. Près du tiers de ses employés ne parlent pas bien français ou anglais. Elle s’est inquiétée pour eux, alors que la pérennité de son commerce était en jeu.

« La situation d’itinérance et d’insécurité n’est pas la même au centre-ville de Montréal que dans les autres villes », dit M. Awada, qui a reçu des menaces sur les réseaux sociaux après la vidéo.

Les gens qui ont critiqué étaient ceux qui ne la vivaient pas [l’itinérance]. Nizar Awada, propriétaire du Montreal Gaming Center

Il affirme que la vidéo lui a fait perdre un contrat de directeur d’évènement pour un tournoi de jeu vidéo à Toronto en mai. Et il a perdu son autre emploi à temps plein.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Affiche indiquant qu’un commerce est à louer dans le Quartier chinois

Regrette-t-il d’avoir lancé le seau d’eau ? « Oui, toujours, mais en même temps, ça m’a permis d’apprendre », répond-il. Il a présenté ses excuses sur X le jour même de la publication de la vidéo. Il a contacté des refuges et des organismes en itinérance pour s’informer sur la meilleure façon de réagir dans de telles situations. En juin, une activité-bénéfice dans son commerce a récolté près de 250 $ pour le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, dit-il.

Mme Castellanos reconnaît aussi qu’elle a mal agi. Elle s’est excusée. Elle a commencé à parler davantage aux sans-abri et à leur donner de la nourriture.

Avant, les deux commerçants appelaient la police, mais le temps qu’elle se déplace, les sans-abri ou les toxicomanes étaient parfois partis. Ils ont parfois géré seuls la situation, avec des risques d’escalade. Ils n’ont aucune formation en travail social. Et, avec du recul, disent-ils, s’ils avaient su que le problème était aussi criant, ni l’un ni l’autre n’auraient installé son commerce à cet endroit.

