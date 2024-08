Vingt-cinq personnes aux facultés affaiblies ou itinérantes entassées dans une seule ruelle, à deux pas du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Des vols. Des déchets qui jonchent le sol. Des seringues abandonnées. Une odeur d’urine et d’excréments. Des commerçants dépassés. Des résidants inquiets. Depuis la COVID-19, le Quartier chinois est en proie à une hausse de la toxicomanie et de l’itinérance, observent les commerçants et les résidants.

« Je n’ai plus confiance », dit Carmen Wu, une résidante du Quartier chinois âgée de 20 ans.

Plus jeune, elle sortait sans inquiétude. Aujourd’hui, la nuit, elle prend ses précautions. Elle ne se déplace jamais avec un sac à main et ne sort jamais son téléphone à la vue de tous.

L’hiver dernier, elle a reçu un soir un appel de sa mère, un appel qui a fait déborder le vase.

Sa mère avait oublié ses clés dans la serrure de l’entrée de l’immeuble où elles habitent. Elle n’était pas encore rendue dans leur appartement lorsqu’elle s’en est rendu compte. Mais c’était trop tard. Selon son récit, une itinérante avait volé ses clés et refusait de les lui rendre. Prise au dépourvu, la mère a appelé sa fille, qui s’est rendue à l’appartement. Mme Wu a dû payer 50 $ à l’itinérante pour récupérer ses propres clés.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Quartier chinois est situé au confluent de nombreuses ressources pour personnes vulnérables.

Il n’est pas rare que certains résidants qui ne parlent ni anglais ni français peinent à faire face aux altercations avec les sans-abri et les toxicomanes anglophones et francophones, en raison de la barrière de la langue. C’est ce qu’estiment une quinzaine d’employés et de résidants du Quartier chinois rencontrés par La Presse.

J’ai des clients habitués qui sont venus me voir [au restaurant où je travaille] pour que je les raccompagne chez eux la nuit. Carmen Wu, résidante du Quartier chinois

Le Quartier chinois pâtit de sa situation géographique, explique la vice-présidente de la Mission Old Brewery, Émilie Fortier. « C’est un quartier au centre-ville. […] Et on peut difficilement être plus au centre de toutes les ressources. » Les refuges de la Mission Old Brewery et de l’Accueil Bonneau sont à quelques minutes de marche. Le centre d’injection CACTUS aussi. Et les logements supervisés de Projets autochtones du Québec sont au cœur même de la rue De La Gauchetière.

Une inquiétude vécue par tous

L’inquiétude de Carmen Wu est chose commune dans le quartier. Les statistiques policières témoignent de l’ampleur du problème. Le Quartier chinois se trouve au cœur du territoire du poste de quartier 21, qui regroupe le centre-ville, les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène et le Vieux-Montréal. Ce secteur affichait en 2021 le plus haut taux de criminalité à Montréal, avec 207 crimes pour 1000 résidants, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Entre 2021 et 2023, les infractions contre la propriété – comme les vols simples et les vols de véhicules à moteur – y ont connu la plus forte augmentation, avec une hausse annuelle de 44,9 % en 2022 et de 29,7 % en 2023, contre 21,2 % et 11 % pour l’ensemble du territoire montréalais.

Carmen Tang réside aux Habitations du Complexe Guy-Favreau, où se trouvait un refuge d’urgence pour sans-abri entre 2021 et 2023. Noël 2022, des sans-abri ont forcé la porte dans les escaliers des Habitations et ont volé des colis, raconte Mme Tang. Depuis deux mois, des lecteurs de puces ont été ajoutés aux ascenseurs et aux escaliers menant aux logements, une mesure de sécurité que plus d’un immeuble du quartier a mise en place.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Carmen Tang

Mme Tang habitait à Saint-Léonard jusqu’en 2016. Issue d’une famille de cinq enfants, elle est inquiète pour le plus jeune de sa fratrie, âgé de 3 ans. Tous les jours, elle voit des personnes dormir dans la rue, à l’évidence ivres ou droguées. « Ce n’est pas un endroit joyeux où grandir. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Femme consommant du crack en plein Quartier chinois

Un mercredi après-midi de juillet, trois tentes – qui allaient bientôt être démantelées, comme presque toutes les semaines – étaient installées en face du complexe Guy-Favreau, près de la fontaine. Les bancs devant l’édifice étaient autrefois utilisés par les résidants. Ce jour-là, c’était plutôt une personne fumant du crack qui s’y trouvait.

La ruelle pleine de recoins qui se trouve à proximité est hantée par les revendeurs de drogue, a pu constater La Presse. « Personne ne s’y promène la nuit. C’est trop dangereux », témoigne Carmen Tang.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ruelle du Quartier chinois prisée des revendeurs de drogue

Les difficultés des commerçants

Mme Tang travaille dans un buffet de la rue Clark. Inquiets, les riverains ont demandé à l’arrondissement de Ville-Marie d’y installer des lumières, il y a un an. Dans la portion nord de la rue, 15 des 25 commerces sont fermés ou barricadés.

Une fois, une itinérante est arrivée avec plein de sang sur la tête. Elle demandait de l’aide. Je suis sortie du restaurant et j’ai attendu la police avec elle parce qu’elle faisait peur aux clients. Carmen Tang

Une autre a volé de la nourriture au buffet. Les plats ont dû être jetés, affirme-t-elle.

Carmen Wu aussi a observé la même chose au restaurant où elle travaille. La devanture de la rôtisserie est munie de barreaux. « C’est parce que des fenêtres ont déjà été brisées pour voler notre caisse la nuit », dit-elle.

Touristique, oui, mais pour combien de temps ?

Le Quartier chinois est hautement touristique. Des employés rencontrés dans deux des hôtels qui s’y trouvent disent songer à quitter leur emploi, ou avoir changé de quart pour travailler de jour plutôt que la nuit, sécurité oblige.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jean Graton, qui dirige le stationnement d’un hôtel

« L’itinérance, c’est épouvantable. C’est désastreux », note Jean Graton, qui dirige le stationnement d’un hôtel, coin Saint-Laurent et Viger. Sur son iPad, il a accès aux images de 16 caméras de surveillance. Il y a vu des sans-abri voler au buffet déjeuner ou prendre des chaises ou des tables de l’hôtel. D’autres se piquent ou dorment dans son stationnement. Certains volent le contenu des voitures.

La sortie du stationnement débouche sur la rue Saint-Dominique, où il nous amène. « C’est la porte pour les drogués », dit-il en pointant une porte de sortie de l’hôtel inutilisée. Chaque jour, des itinérants s’y rendent pour consommer.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Regroupement de personnes en situation d’itinérance

Il y a un mois, une femme a fait une surdose à deux pas du stationnement public voisin. Elle a été retrouvée morte derrière les poubelles, proche de la ruelle, rue De La Gauchetière, selon un employé de ce stationnement. Lors d’une visite de La Presse, 15 personnes en situation d’itinérance s’y trouvaient sur un court tronçon. Un autre jour, 25. Des condoms et des seringues traînaient sur le trottoir. Plusieurs personnes étaient visiblement ivres ou droguées. Une dispute a éclaté. « Elle est trop dans sa tête de toute façon. Laisse-la et donne-moi ma clope », criait une itinérante.

Des solutions complexes

Trouver une solution n’est pas simple, selon Mei Chiu, coordinatrice générale de la Table ronde du Quartier chinois. « Je comprends l’attitude du “pas dans ma cour” des résidants, qui veulent chasser [les sans-abri] à l’extérieur du quartier. Mais on voit depuis quelques années que ça ne marche pas. Si on pousse vers le Village, le Village se mobilise et repousse vers le Quartier chinois. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La cohabitation est mise à mal dans le Quartier chinois de Montréal.

Il faut miser sur la cohabitation entre les résidants, les commerçants et les sans-abri du quartier, juge Mme Chiu. En 2024, plus de 450 000 $ ont été investis par Ville-Marie pour revitaliser le Quartier chinois. Parmi les projets mis de l’avant, un jardin communautaire devant le CHSLD veut favoriser la mixité sociale du quartier en misant sur ses organismes communautaires.

Pour la première fois, en réaction à de récents évènements, le SPVM a mis en place une patrouille qui se rend plusieurs fois par jour dans le quartier. L’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS) fait également une tournée dans le quartier chaque jour.

« Bien que les pouvoirs d’action de la Ville et de l’arrondissement sont limités dans les dossiers de toxicomanie et de santé mentale, tout est mis en œuvre pour dynamiser le Quartier chinois, améliorer le sentiment de la sécurité et soutenir les commerçants de ce secteur central à l’ADN de Montréal », fait valoir Simon Charron, attaché de presse au cabinet de la mairesse Valérie Plante.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE En 2024, plus de 450 000 $ ont été investis par Ville-Marie pour revitaliser le Quartier chinois.

Pour Émilie Fortier, de la Mission Old Brewery, ce sont de bons « premiers pas » pour que les résidants se sentent davantage en sécurité, mais ce qu’il faut réellement, c’est plus de lieux d’accueil pour sortir les sans-abri de la rue. Cette solution ne fonctionne pourtant pas avec l’ensemble de la population itinérante du quartier, qui a d’importants enjeux de consommation.

C’est pour ces cas complexes qu’il faut développer des services offerts tous les jours, 24 heures par jour, ou il faut innover, estime-t-elle. Depuis un an et demi, la Mission Old Brewery offre une clinique mobile pour rendre ses services plus accessibles.

« C’est une population qui n’est pas toujours facile à aider, signale Mme Fortier. […] Dans mes propres équipes, quand on a quelqu’un qui dérange et qui se désorganise souvent, on lui dit qu’on a besoin d’une pause et qu’il peut revenir demain. Dans la rue [d’un quartier], on ne peut pas faire ça. »