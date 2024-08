Une trentaine de routes demeuraient fermées lundi, plus de 72 heures après le passage de la tempête tropicale Debby. Les fortes précipitations, appelées à devenir de plus en plus fréquentes, ont exposé la fragilité du réseau routier, selon un expert en planification des transports.

Un retour à la normale progressif

Le réseau routier se remet tranquillement du passage de la tempête, qui a laissé dans son sillage des records de précipitations. Lundi, Québec espérait pouvoir rouvrir l’autoroute 13 d’ici le milieu de la semaine. De nouvelles pompes ont été installées dans le tunnel Dorval, dont le système de pompage a été endommagé par les refoulements d’égout. Une fois le drainage complété, des inspections seront menées afin de s’assurer qu’aucun dommage n’a été porté à la structure. « On prévoit rouvrir l’autoroute 13 d’ici mercredi, idéalement avant si c’est possible. Ça va dépendre de ce qu’on va trouver en dessous de l’eau », indique le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Gilles Payer.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Au plus fort de la tempête, « des centaines de routes » ont été touchées, souligne le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Gilles Payer.

Encore des entraves

Ailleurs, les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Une trentaine de routes secondaires demeurent entravées pour une durée indéterminée, la plupart situées dans les régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides. « Il y a beaucoup de routes qui ont rouvert ou partiellement rouvert, mais c’est du cas par cas, explique Gilles Payer. C’est impossible à prédire. » Il souligne qu’au plus fort de la tempête, « des centaines de routes étaient touchées », ce qui explique notamment les délais. Au total, 807 résidences ont été isolées par les pluies torrentielles, 347 personnes ont été évacuées et 144 routes ont été endommagées, selon un bilan du ministère de la Sécurité publique présenté lundi.

Un réseau fragile

Selon l’expert en planification des transports Pierre Barrieau, la tempête a exposé la fragilité du réseau routier au Québec. Lorsqu’il a été conçu, les épisodes de précipitations extrêmes ne survenaient « qu’une fois par quelques décennies ». Avec les changements climatiques, elles sont appelées à devenir de plus en plus fréquentes – et intenses. « Les normes sur lesquelles le réseau routier a été conçu ne tiennent plus la route aujourd’hui », juge celui qui est aussi chargé de cours à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage à l’Université de Montréal. Bassins de rétention, parcs inondables, fossés en bordure de route : des mesures sont peu à peu mises en place pour favoriser la captation d’eau. Mais il faut accélérer la cadence. « On est en train de faire le virage, mais notre legs d’infrastructures va prendre des décennies à changer », estime M. Barrieau, qui invite urgemment les différents ordres gouvernementaux à rehausser le financement dans la résilience du réseau routier.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Ce sont les municipalités qui gèrent la majeure partie des routes, Québec ne s’occupant que des autoroutes et des routes nationales ou provinciales.

Des réparations attendues

Comme pour le tunnel Dorval, toutes les routes entravées devront être inspectées avant leur réouverture. « Il y a des réparations temporaires qui se font, des réparations permanentes qui devront être faites plus tard », indique Gilles Payer. À ce stade, il n’est pas non plus exclu que d’autres routes soient fermées à la circulation. En effet, les records de précipitations pourraient entraîner des crues soudaines. « Il y a des endroits qui pourraient susciter plus d’enrochements », affirme Gilles Payer, ajoutant que les équipes du Ministère surveillent particulièrement les routes près de cours d’eau. Rappelons que ce sont les municipalités qui gèrent la majeure partie des routes, Québec ne s’occupant que des autoroutes et des routes nationales ou provinciales.

Des conséquences parfois invisibles

Comment la pluie endommage-t-elle les routes ? Sous le bitume, les chaussées sont constituées de plusieurs couches d’agrégats, comme le sable, le gravier et les roches. « Quand il pleut fort, le sable part avec l’eau, et il reste juste les gros cailloux », explique Pierre Barrieau. À ce moment, la chaussée devient instable. « Le bitume est suspendu avec rien en dessous et il faut juste un camion pour qu’il lâche », poursuit-il. Souvent, ce genre de dommage n’est pas visible à l’œil nu. « Il y a des technologies qui nous permettent de [le] voir », note l’expert.