Une trentaine de routes demeurent fermées pour une durée indéterminée lundi, plus de 72 heures après le passage de la tempête tropicale Debby. Le ministère des Transports espère pouvoir rouvrir l’autoroute 13 à Dorval d’ici mercredi.

Des pompes supplémentaires ont été installées dans le tunnel Dorval, fermé à la circulation en raison d’importantes accumulations d’eau.

Une fois le drainage complété, des inspections de routine seront menées afin de s’assurer qu’aucun dommage n’a été porté à la structure.

« On prévoit rouvrir l’autoroute 13 d’ici mercredi, idéalement avant si c’est possible. Ça va dépendre de ce qu’on va trouver en dessous de l’eau », précise le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Gilles Payer.

Québec est aussi optimiste de pouvoir bientôt rouvrir la voie de l’autoroute 440 fermée à la hauteur de l’autoroute 13, à Laval.

Ailleurs, les automobilistes devront prendre leur mal en patience, alors que la plupart des routes secondaires entravées demeureront fermées pour une durée indéterminée.

Au plus fort de la tempête, « des centaines de routes » ont été touchées, souligne Gilles Payer, ce qui explique en partie les délais.

« Il y a beaucoup de routes qui ont rouvert ou partiellement rouvert, mais c’est du cas par cas. C’est impossible à prédire », explique-t-il.

Selon un bilan du ministère de la Sécurité publique émis lundi, 807 résidences ont été isolées, 347 personnes ont été évacuées et 144 routes ont été atteintes.

Les pluies torrentielles ont particulièrement affecté le réseau routier dans les secteurs des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie. Et il n’est pas exclu que d’autres routes soient fermées à la circulation.

En effet, les records de précipitations pourraient entraîner des crues soudaines.

« Il y a des endroits qui pourraient susciter plus d’enrochements », affirme Gilles Payer, ajoutant que les équipes du ministère surveillent particulièrement les routes près de cours d’eau.

Toutes les routes affectées devront être inspectées avant leur réouverture afin de s’assurer de leur stabilité. « Il y a des réparations temporaires qui se font, et des réparations permanentes qui devront être faites plus tard », explique-t-il.

Rappelons que ce sont les municipalités qui gèrent la majeure partie des routes, Québec ne s’occupant que des autoroutes et des routes nationales ou provinciales.

Il est possible de consulter l’ensemble des entraves en vigueur sur le site de Québec 511.