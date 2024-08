Violence, pauvreté et gangs : exaspérés par la réputation que traîne Montréal-Nord, les élus locaux ont chargé une agence de marketing de travailler à améliorer l’« image de marque » de l’arrondissement.

La firme proposera notamment un nouveau slogan pour le quartier.

Montréal-Nord est loin d’être la première communauté à embaucher des professionnels pour redorer son image, mais l’arrondissement pose un défi d’une ampleur toute particulière.

« L’image de Montréal-Nord nous nuit et nuit à la qualité de vie des citoyens », a laissé tomber la mairesse de l’arrondissement, Christine Black, en entrevue avec La Presse. « C’est tout à fait normal qu’on veuille changer ça, et d’ailleurs c’est une volonté très forte des citoyens qui nous disent régulièrement à quel point ils veulent que l’image de Montréal-Nord soit différente. »

Mme Black dit trouver « dramatique » que certains de ses concitoyens aient « honte de dire d’où ils viennent » dans un curriculum vitae, par exemple. « Pour moi, c’était très inquiétant. »

L’arrondissement a donc retenu en mai dernier les services de l’agence Featuring, « spécialisée dans le rayonnement des marques territoriales », pour trouver des pistes de solution. Un mandat de 40 000 $.

« Grand décalage »

« C’est le projet où il y avait peut-être le plus grand décalage entre l’image perçue de l’extérieur et la réalité sur le terrain », a expliqué Véronique Desrosiers, propriétaire de Featuring, en entrevue téléphonique. « Même les résidants du quartier ont fini par croire à l’image qui est véhiculée. »

Après beaucoup de lectures et une rencontre citoyenne, sa firme croit avoir relevé des éléments que l’arrondissement devrait mettre en avant pour améliorer son image. Featuring proposera aussi une nouvelle plateforme visuelle pour les communications de l’arrondissement, ainsi qu’un nouveau slogan. Mme Desrosiers a indiqué que la formulation finale n’a pas encore été déterminée.

Featuring a notamment travaillé sur l’image d’Hochelaga-Maisonneuve dans la foulée des tensions sociales en lien avec l’embourgeoisement du quartier. La firme a aussi réalisé des mandats pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que pour les commerçants de la rue Saint-Denis et ceux de Villeray, entre autres.

« Un investissement »

Christine Black estime que les 40 000 $ d’argent public que doit coûter ce travail sont bien dépensés.

« Cette somme-là, c’est un investissement pour notre communauté », a-t-elle dit. « C’est un travail qui est pour moi essentiel. »

Elle a dit espérer que Featuring proposera des outils, des arguments à avancer pour finalement réussir à « faire valoir les bons côtés de notre quartier ».

« Moi, j’habite le quartier, ça fait plus de 20 ans que je suis là et je n’ai pas peur quand je me promène dans les rues », a-t-elle dit. « Il y a un écart entre qui nous sommes réellement et l’image que les gens ont de nous. On a nos défis, on le reconnaît et on ne joue pas à l’autruche. »