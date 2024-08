Le défilé de la Fierté de Montréal, qui a réuni des dizaines de milliers de personnes dimanche après-midi, a été bloqué momentanément par des manifestants propalestiniens, suscitant des applaudissements et des huées.

Une heure après le début de l’évènement, vers 14 h, quelques dizaines de manifestants se sont détachés du contingent dans lequel ils marchaient. Le groupe a fait demi-tour pour marcher à contre-courant du défilé, sous les encouragements de la foule et quelques remarques désapprobatrices. « Pas de fierté face au génocide », scandaient les protestataires.

Après quelques altercations avec les policiers, le groupe s’est arrêté au coin du boulevard René-Lévesque et de la rue Jeanne-Mance, bloquant l’avancée des nombreux contingents derrière eux. Une trentaine de minutes plus tard, le défilé a repris en contournant le groupe de militants encerclé par les policiers.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Des altercations ont eu lieu entre les policiers et les manifestants, mais la manifestation est restée pacifique, selon Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

« Oui, il y a eu une interruption, mais ça s’est bien passé et c’est resté pacifique », a affirmé Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, qui s’est dit satisfait de la tournure des évènements. « La Fierté est un espace de manifestation […], on a négocié avec les manifestants pour que ça se passe bien », a-t-il ajouté.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique n’avoir fait aucune arrestation en lien avec la manifestation. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au défilé dimanche, et 7000 personnes y ont participé, selon Simon Gamache.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Un écart important s’est créé entre les manifestants immobilisés et le reste du défilé, sous le regard perplexe de la foule.

Des organisations militantes ont critiqué Fierté Montréal pour son absence de prise de position face au conflit à Gaza, dans les derniers mois.

Helem Montréal, un groupe représentant les personnes LGBTQ2+ arabes, aurait rencontré les organisateurs du défilé en juin pour leur demander notamment de couper ses liens avec TD et d’autres commanditaires qui « financent et profitent du génocide », selon une publication Instagram. Fierté aurait refusé les demandes du groupe.

Des pour et des contre

De nombreuses personnes dans la foule ont approuvé le coup d’éclat des manifestants. « Je suis mal à l’aise que Fierté collabore avec des compagnies liées à Israël, alors je suis content de voir des gens manifester », a dit Jax, en applaudissant les manifestants qui passaient devant lui.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le défilé a réuni des dizaines de milliers de personnes, selon Simon Gamache.

Selon Romy, une adolescente qui assistait au défilé avec ses amis, il était légitime que les revendications propalestiniennes s’invitent à la Fierté. « La liberté et les droits de tout le monde sont interconnectés, c’est normal que des gens viennent manifester pour la Palestine aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

Pour d’autres, la manifestation a perturbé une journée de célébration. « Je pense que leur message aurait eu plus de portée s’ils avaient marché dans le même sens que tout le monde », a déploré Aryanne Leblanc, accompagnée de sa conjointe Marie-Josée. « En s’immobilisant là, ils ne font que créer de la colère. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le passage de la manifestation près de personnes tenant des drapeaux israéliens a causé un moment de tension.

« Ça ne m’a pas dérangé que le défilé s’arrête, mais je n’ai pas vraiment compris », a affirmé Alexis Lafrance, qui observait les contingents défiler après le passage des manifestants. Son ami Eliott Lemare a opiné de la tête. « J’ai l’impression que ça va donner une mauvaise réputation au mouvement pour la Palestine », a-t-il ajouté.

Rencontrée avant le défilé, Samya Lemrini, la présidente de Helem Montréal, n’avait pas le cœur à la fête. « Des bébés se font décapiter en ce moment à Gaza, et Fierté collabore avec des organisations qui sont complices de ça », a-t-elle déploré. Malgré tout, il était important pour la militante de participer au défilé. « On veut que les gens nous voient », a-t-elle ajouté.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Samya Lemrini déplore que des organisations qu’elle décrit comme « zionistes » aient pu défiler dimanche.

Les manifestants qui ont perturbé l’évènement marchaient au sein du même contingent que Helem au début du défilé. Or, l’organisation n’a pas planifié la perturbation de l’évènement, a-t-elle spécifié dans un message à La Presse.

Des raisons de défiler

De nombreux politiciens ont participé au défilé, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le chef du NPD, Jagmeet Singh, et le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Manon Massé, la députée de Québec solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, a défilé en saluant la foule.

Alexandre Boulerice, député du NPD dans Rosemont-La Petite Patrie, s’est réjoui d’y être cette année. « C’est une belle journée pour célébrer la différence, la diversité, et tous les types d’amour », a-t-il souligné.

Pour Céleste Trianon, militante pour les droits des personnes transgenres, prendre part au défilé était important, après une année difficile pour sa communauté. « Les personnes trans n’ont pas le privilège de tenir leurs droits pour acquis, on doit continuer de se battre », a-t-elle ajouté.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Céleste Trianon marchait au sein du contingent organisé par Helem et d’autres groupes.

Selon Marie-Evelyne Belinga, participer à l’évènement permet de donner plus de visibilité aux familles LGBTQ+. « On a encore tellement de droits à gagner », a-t-elle souligné, aux côtés de sa conjointe et de leurs cinq enfants.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Marie-Evelyne Belinga et sa conjointe, Anne-Marie Fillion, défilaient avec leurs cinq enfants.

Derrière la famille, Cesar Ivan Estrada Flores faisait virevolter un drapeau multicolore au-dessus de sa tête, le sourire aux lèvres. « Dans mon pays, les personnes LGBTQ sont discriminées », a lancé celui qui est arrivé du Mexique il y a un an. « J’adore ce pays, car je peux y être moi-même », a-t-il lancé.