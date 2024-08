Des manifestations anti-trans à Montréal, une hausse des crimes visant l’orientation sexuelle et des défilés interrompus à travers le monde par des militants : voici le tableau avec lequel Fierté Montréal doit composer cette année tout en assurant le maximum de sécurité pour les festivaliers.

« Oui, il y a une menace, mais après ça, il y a aussi un besoin. Les Fiertés sont là pour une raison, pour nous visibiliser et revendiquer nos droits », explique le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache.

Son organisme recevra pour la deuxième année consécutive un financement provenant de l’enveloppe de 3 millions de dollars qu’Ottawa a débloquée l’an passé pour aider les organismes de la Fierté pancanadiens à assurer la sécurité lors des festivités.

Simon Gamache espère pouvoir obtenir plus de la moitié de l’enveloppe budgétaire de 2024, alors que les coûts de sécurité ont été plus importants à Montréal que pour les Fiertés de Vancouver et de Toronto.

PHOTO FOURNIE PAR FIERTÉ MONTRÉAL Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal

Financement fédéral ou pas, ça ne change rien à la sécurité que l’on met, car notre priorité, c’est d’assurer la sécurité et le bien-être des communautés. La sécurité, c’est la sécurité, et elle est là pour tous les éléments du festival, ce n’est pas seulement le défilé ou les journées communautaires. Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal

Cette année, près de 17 000 personnes se sont inscrites pour marcher lors du célèbre défilé, soit 2000 personnes de plus qu’en 2023.

Début août, le premier ministre Justin Trudeau s’est exprimé sur le réseau social X au sujet de l’importance de protéger le sentiment de sécurité lors des célébrations des Fiertés.

« Si vous allez à un défilé de la Fierté cet été, vous devriez vous sentir libre et en sécurité — point final, peut-on lire dans la publication. On s’assure donc que les organisations ont les moyens de protection nécessaires, car on ne veut pas que la haine contre la communauté 2ELGBTQI+ nuise aux festivités. »

Plusieurs Fiertés perturbées

En juillet, Fierté Fredericton Pride a dû annuler ses activités en raison du harcèlement en ligne.

« Les inquiétudes en matière de sécurité que nous avions concernaient spécifiquement le harcèlement sur les réseaux sociaux et par courrier électronique envers les membres du conseil d’administration et les artistes, qui présentaient un risque sérieux pour le bien-être des personnes concernées », peut-on lire sur le site de Fierté Fredericton Pride.

Un défilé a tout de même pu avoir lieu à Fredericton sous l’impulsion citoyenne.

Depuis le début de l’année, plusieurs défilés ont été également interrompus par des manifestants propalestiniens.

« Ça a commencé à Copenhague et à Amsterdam cet hiver, et dès ce moment-là, on ne se met pas la tête dans le sable, explique Simon Gamache. Rapidement, dès le mois de mars, on a mis en place un plan d’action pour prévenir des interruptions, dialoguer et communiquer ce que l’on fait. »

Il explique avoir dû mettre à jour le plan d’action en cas de tentative d’interruption ; différents scénarios ont par conséquent été élaborés.

« Ça fait des mois et des mois qu’on travaille là-dedans et on est prêts », assure Simon Gamache.

L’organisme Voix juives indépendantes et plusieurs organismes LGBTQ2+ tels que Helem Montréal, Mubaadarat ou Sapphix ont récemment critiqué Fierté Montréal, l’accusant d’accueillir lors du festival des commanditaires et des organisations communautaires qui soutiennent Israël.

Hausse de 69 % des crimes haineux visant l’orientation sexuelle

Au-delà des coûts, c’est bien à une montée de la haine que font face les communautés LGBTQ+.

Selon Statistique Canada1, le nombre de crimes haineux visant l’orientation sexuelle et ayant été rapportés à la police était en hausse de 69 % en 2023 comparativement à l’année précédente. Cependant, aucune donnée détaillée concernant les crimes haineux ciblant l’identité et l’expression de genre ne sont présentées.

« C’est sûr qu’il y a un contexte présentement, il y a un transfert qui se fait entre ce qu’on voyait pendant plusieurs années sur les réseaux sociaux et qu’on voit plus dans le domaine public, explique le directeur général de Fierté Montréal. Il y a eu notamment des manifestations anti-trans à Montréal, ce qui est déplorable, donc il faut absolument y porter attention. »

Fierté Montréal travaille en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour assurer la sécurité pendant le festival. Une veille des réseaux sociaux est notamment effectuée par le Module des incidents et des crimes haineux (MICH) du SPVM, mais aucune menace n’est à souligner pour le moment, soutient Simon Gamache.

« Il faut y porter encore plus d’attention et Fierté Montréal ne lésine pas du tout sur la sécurité », dit-il.

Sécurité culturelle et bien-être

Outre la sécurité physique, Fierté Montréal tient également à s’assurer que chaque personne soit accueillie le mieux possible, peu importe son identité.

C’est pourquoi, cette année, le site au Parc olympique accueillera des « espaces bienveillants » qui permettront aux personnes de se retrouver le temps d’une pause et d’être entourées par d’autres personnes issues de leur communauté.

Le festival Fierté Montréal propose également, pour la troisième année de suite, le protocole « Commande un Angelo ». Toutes les équipes sur le terrain sont formées pour réagir lorsqu’une personne souhaite « commander un Angelo » pour signifier qu’elle a été la cible d’inconduites sexuelles.

Fierté Montréal travaille également avec différents partenaires comme le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP) pour agir en réduction des méfaits et en prévention, ou encore avec l’organisme RÉZO.

Consultez les données de Statistiques Canada