L’inondation majeure survenue à la fin du mois de juillet sur le chantier du garage Bellechasse laissera des traces, selon la Société de transport de Montréal (STM).

À la suite d’un bris d’aqueduc, une grande quantité d’eau a pénétré le garage en construction « jusqu’au sous-sol » le 27 juillet dernier, avait déjà indiqué le transporteur.

La STM s’attend à des impacts sur le projet, mais ceux-ci prendront du temps à être évalués, et ce, conjointement avec les intervenants au chantier et les experts saisis par les assurances sur le dossier. Laurence Houde-Roy, porte-parole de l’organisation, par courriel

« Les travaux de pompage, d’assèchement et de nettoyage sont terminés et le chantier a pu rouvrir », a-t-elle continué. « Ces travaux ont été coordonnés par le gérant-constructeur. »

Le garage Bellechasse devait être prêt pour l’automne 2024, après un important retard. Plus tôt cet été, Radio-Canada avait révélé qu’il ne pourrait pas accueillir d’autobus électriques à son ouverture comme prévu, en raison de problèmes de sécurité.

Le projet est deux fois plus long et deux fois plus coûteux qu’anticipé. Son budget est actuellement de 584 millions.