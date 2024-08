« Puisque le Règlement est encore récent et que le but n’est pas de punir les citoyens à la première infraction, la Sécurité publique d’Outremont n’a émis aucun constat d’infraction », a indiqué Sylvain Leclerc, responsable des communications à l’arrondissement.

L’arrondissement d’Outremont n’a encore collé aucune amende à un véhicule dont le moteur tourne inutilement pendant plus de 10 secondes, six mois après l’interdiction de cette pratique.

Les autorités locales ont indiqué être en période de sensibilisation et ont précisé que des amendes seraient distribuées à partir de l’automne.

« Puisque le Règlement est encore récent et que le but n’est pas de punir les citoyens à la première infraction, la Sécurité publique d’Outremont n’a émis aucun constat d’infraction », a indiqué Sylvain Leclerc, responsable des communications à l’arrondissement. « C’est à partir de la rentrée que nous allons commencer à émettre des avis d’infraction et des constats. »

L’adoption du règlement interdisant aux automobilistes de laisser tourner leur moteur à l’arrêt pendant plus de 10 secondes avait fait couler beaucoup d’encre, l’hiver dernier.

« Par cette mesure innovante, la plus stricte du genre à l’échelle du Québec », Outremont souhaitait envoyer « un message fort que chaque geste compte afin de limiter notre empreinte écologique », affirmait à l’époque le maire d’arrondissement Laurent Desbois. « Cela passe parfois par de petits détails comme celui d’éteindre son véhicule lorsqu’il n’est pas en mouvement ».

Le règlement contient plusieurs exceptions : l’interdiction est suspendue dès que la température extérieure tombe sous le point de congélation.

« C’est la situation particulière d’Outremont qui a entraîné l’adoption du Règlement. C’est le plus petit arrondissement de Montréal par sa superficie, mais il comprend un nombre élevé d’établissements scolaires. Nous avons 14 écoles avec 8414 élèves (2023), dont seulement 28 % proviennent de l’arrondissement », a indiqué M. Leclerc. « De nombreux parents viennent reconduire et chercher leur enfant en voiture. Il y a donc un très grand nombre de voitures immobilisées avec le moteur qui tourne émettant des gaz à effet de serre, dont du monoxyde de carbone qui est néfaste pour la santé des enfants. »

Avec Henri Ouellette-Vézina