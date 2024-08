Le nombre de constats d’infraction remis à des Montréalais qui roulent à vélo électrique a presque triplé de 2019 à 2023, passant de 755 à 2000, selon des données transmises à La Presse à la suite d’une demande d’accès à l’information.

La tendance à la hausse ne devrait pas se démentir pour l’année 2024, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ayant déjà remis 1301 contraventions en date du 29 juillet.

Au moment où les vélos électriques en libre-service BIXI sont de plus en plus nombreux et populaires, Vélo Québec demande au gouvernement du Québec d’assouplir le Code de la sécurité routière.

Selon l’article 492.2, il est obligatoire de porter un casque au guidon d’une « bicyclette assistée ».

L’organisme de promotion de la pratique du vélo espérait que le gouvernement profite du bannissement des scooters, motocyclettes et vélomoteurs non immatriculés – un arrêté ministériel est entré en vigueur le 30 juillet – pour faire tomber l’exigence du casque pour les utilisateurs de vélos électriques en libre-service.

Les bicyclettes assistées comptent pour environ le quart du parc de BIXI et sont, toutes proportions gardées, de 25 à 30 % plus utilisées que leurs pendants traditionnels. Dans la ville de Québec, le service àVélo offre uniquement des bicyclettes électriques, au nombre de 1300, réparties dans 115 stations.

PHOTO MARIKA VACHON, ARCHIVES LA PRESSE Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec

« On voit de plus en plus d’usagers réguliers porter un casque, et c’est très bien ! C’est rendu une norme sociale, note Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec. Mais pour une utilisation spontanée, par exemple s’il y a une panne de métro et qu’il n’y a que des vélos bleus [donc électriques] à une station, on a une espèce d’épée de Damoclès où l’on risque de rencontrer un policier et de devoir payer 130 $. »

Entre sécurité et spontanéité

Dans de nombreux pays européens, en France et en Allemagne par exemple, les règles sont pourtant les mêmes pour les vélos électriques qui atteignent 25 km/h et les vélos mécaniques ; le casque est fortement recommandé, mais il n’est pas obligatoire.

Aux États-Unis, environ la moitié des États n’ont aucune réglementation en matière de protection, peu importe la classe de bicyclette. La réglementation dans les autres territoires varie en fonction de l’âge du cycliste et de la vitesse maximale de la monture.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des cyclistes casqués sur des vélos électriques, sur le Réseau express vélo (REV) de la rue Saint-Denis

« Selon des études européennes, les vélos électriques limités à 25 km/h et avec une assistance uniquement au pédalage ne sont pas associés à un niveau de risque supérieur à celui des vélos mécaniques », souligne Mme Bebronne, de Vélo Québec1.

La vitesse de propulsion maximale des BIXI est actuellement fixée à 32 km/h. « La condition qu’on mettrait à l’exemption du port du casque en vélo libre-service électrique, ce serait d’abaisser la vitesse à 25 km/h », dit-elle.

Dans un courriel transmis à La Presse, BIXI dit encourager « toutes les pratiques exemplaires, autant en prévention, en éducation que par la conscientisation des utilisateurs à adopter des comportements responsables et sécuritaires à vélo ».

BIXI note que porter un casque est « la seule protection efficace contre les blessures à la tête, qui se produisent dans 95 % des blessures à vélo, selon la plus récente étude du Gouvernement du Canada ».

« On focalise beaucoup sur les bienfaits du casque en cas de chute, mais la meilleure façon de faire chuter le risque global en matière de sécurité routière, c’est d’avoir moins d’autos », souligne Magali Bebronne2.

« Quelqu’un qui prend son auto est plus en sécurité qu’un utilisateur de vélo, c’est certain, mais il représente de quatre à sept fois plus de risque de décès pour les autres usagers. Quelqu’un qui prend son vélo plutôt que sa voiture est en train de rendre service à la collectivité. »

Qui plus est, pointe-t-elle, les lois obligeant le port du casque ont un effet « modeste » sur son adoption par les cyclistes, selon un avis scientifique de l’Institut national de santé publique du Québec3.

Les constats d’infraction à l’article 492.2 englobent les vélos électriques non conformes et l’âge des utilisateurs : les mineurs qui conduisent un vélo électrique peuvent recevoir une amende qui varie de 60 $ à 100 $ plus les frais. « À 14 ans, on peut embarquer sur une trottinette à assistance électrique, mais pas sur un vélo », s’étonne Mme Bebronne, qui y voit un « deux poids, deux mesures ».

Le SPVM souligne par courriel qu’il ne peut pas émettre d’hypothèse quant à l’augmentation du nombre de constats d’infraction. « Il peut y avoir diverses raisons (nombre de vélos électriques en hausse, arrivée des BIXI électriques, vigilance accrue des policiers, tenue d’opérations ciblées, etc.) et nous n’avons pas fait d’analyse à ce sujet », indique une porte-parole.

Avec William Leclerc, La Presse

1. Lisez une étude publiée dans le Journal of Transport & Health sur la sécurité des vélos électriques (en anglais)

2. Consultez le rapport de l’International Transport Forum sur la micromobilité (en anglais)

3. Consultez un résumé de l’avis scientifique de l’INSPQ sur le port du casque de vélo

Des chansons qui coûtent cher Le port d’écouteurs à vélo, une pratique interdite par le Code de la sécurité routière, continue de garnir les coffres de la Ville. Ce sont 1046 cyclistes qui se sont vu remettre une contravention par le SPVM en 2023. Le nombre de constats remis pour cette infraction avait grandement chuté durant la pandémie de COVID-19, passant de 1201 en 2019 à 441, 655 et 794 pour les années 2020, 2021 et 2022, respectivement. Les contraventions ont rebondi en 2023, et l’année 2024 pourrait marquer une nouvelle hausse. En date du 29 juillet, 969 paires de tympans obstrués ont été mises à l’amende. Selon le Code de la sécurité routière, les cyclistes ne peuvent porter aucun écouteur. Les conducteurs de véhicule routier sont toutefois autorisés à porter un écouteur à l’une ou l’autre de leurs oreilles. « C’est toujours une bonne idée d’être alerte sur la route et de pouvoir utiliser l’ensemble de nos sens, mais encore une fois, on s’explique mal pourquoi il y a un double standard entre les cyclistes et les automobilistes », réagit Magali Bebronne, de Vélo Québec.