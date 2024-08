Dimanche midi, au dernier jour des vacances de la construction, le Vieux-Montréal est bondé, malgré la chaleur accablante. Si certains établissements connaissent le meilleur été depuis longtemps, d’autres constatent un frein aux dépenses des milliers de touristes qui sillonnent les rues : le coût de la vie.

Depuis plus de 50 ans, Lucien Gobeil vit de la vente de ses œuvres dans le Vieux-Montréal. Et même s’il a vu une progression du nombre de touristes au fil des décennies autour de son kiosque de la place Jacques-Cartier, M. Gobeil a fait moins de profit cet été que l’an dernier.

« On le sent, compte tenu du contexte économique, les gens n’ont plus d’argent », a expliqué l’artiste multidisciplinaire, dont le prix des œuvres peut varier entre 25 $ et 275 $.

« Et c’est sans compter qu’ils n’ont plus d’argent comptant », a-t-il ajouté, dépassé par la complexité qu’engendre chaque paiement par carte pour lui. Puisqu’il n’a pas les équipements nécessaires, il doit chaque fois se déplacer dans un commerce tenu par sa fille non loin de là.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Lucien Gobeil

Un peu plus loin, rue de la Commune, le salon de tatouage Oly Anger Tattoo offre un service sans rendez-vous. Dimanche midi, à l’intérieur, deux ou trois personnes se faisaient tatouer. Or, le salon peut recevoir une vingtaine de clients à la fois.

« C’est la pire année que j’ai vue des 10 dernières années. Cet été, on a atteint seulement 45 % de notre achalandage de l’été dernier », a avoué Jessica Meza, tatoueuse. « C’est vraiment à cause du climat économique. »

Pourtant, des milliers de personnes sillonnent les rues avoisinantes chaque jour.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le salon de tatouage Oly Anger Tattoo offre un service sans rendez-vous.

« On sent que les gens veulent plus planifier leurs dépenses, et pour ce qui est essentiel. Par exemple, les gens vont prioriser le restaurant », a constaté Shanny Jazz, apprentie tatoueuse.

Au Musée de l’illusion, on parle aussi de planification de son budget. Les touristes achètent souvent leurs billets d’avance en ligne, puisqu’ils prévoient l’arrêt sur leur chemin et donc dans leur budget.

« Autrement, ça arrive que la clientèle soulève les prix [qu'ils jugent élevés] », remarque Sarah Allard, chef des ventes au Musée.

Selon un sondage de la Chaire de tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal, près du tiers des Québécois perçoivent que les prix sont trop élevés au Québec, ce qui les dissuade d’y voyager.

Les deux établissements – musée et salon de tatouage – soulignent également avoir beaucoup souffert de chantiers de construction, qui ont bloqué des points d’entrée importants pour la clientèle.

Touristes québécois

Pour d’autres établissements touristiques du Vieux-Montréal, l’achalandage est tout de même très élevé pendant les vacances de la construction.

C’est du moins ce qu’a constaté Adam Barakat, superviseur du service à la clientèle du Centre des sciences de Montréal. « On a eu des gens de Chicoutimi, d’autres de Sherbrooke », a-t-il donné comme exemple.

Au restaurant Seasalt, situé juste en face, c’est le même constat : on voit non seulement plus de touristes québécois, mais aussi plus de familles.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le Vieux-Montréal, bondé de touristes

La famille de Marie-Ève Arpin, qui habite la Rive-Sud, a profité de la dernière journée de ses vacances pour passer une journée entièrement planifiée dans la métropole.

« Nous sommes venus au Centre des sciences ce matin, parce que nous allons cet après-midi voir le Cirque du Soleil ! », a détaillé Mme Arpin, maman de Zachary, Livia et Raphaël.

Adam Barakat explique que le spectacle actuellement présenté par le Cirque du Soleil dans le Vieux-Port attire beaucoup de touristes.

D’autres facteurs

De son côté, l’hôtel William Gray connaît son meilleur été depuis huit ans. L’établissement attribue son achalandage au tourisme international, entièrement rétabli depuis la COVID-19, et il estime que la clientèle québécoise en vacances en profite pour sortir de la province.

Un constat appuyé par M. Gobeil, qui s’est arrêté pendant ses échanges avec La Presse pour rencontrer des touristes intriguées venues de Californie. « Il y a beaucoup de monde, mais plus des touristes qui viennent des États-Unis, de l’Europe, même pendant les vacances de la construction », a-t-il précisé.

D’autres facteurs, comme le beau temps, influencent l’achalandage des commerces.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le coût de la vie est un frein pour de nombreux touristes.

Pour la Crèmerie Saint-Paul, par exemple, les deux dernières semaines ont été extrêmement lucratives, comparativement à l’été dernier, où des quantités de pluie extrêmes étaient tombées dans certaines régions du Québec.

Le week-end a aussi été marqué par de nombreux évènements touristiques, comme le festival d’anime Otakuthon au Palais des congrès et le festival de musique Osheaga au parc Jean-Drapeau.

Tourisme Montréal dévoilera son bilan de mi-saison pour l'été 2024 le 13 août prochain.