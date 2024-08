Un projet de refuge porteur d’espoir… et d’inquiétudes

La Mission Bon Accueil ouvrira cet hiver un refuge pour personnes en situation d’itinérance dans le quartier Sainte-Marie. Une initiative que plusieurs habitants du coin saluent, mais que d’autres accueillent avec une certaine réticence.

L’organisme a acheté jeudi le bâtiment situé au 2222, rue Ontario Est, où elle créera une cinquantaine de « studios de transition » d’ici janvier prochain. La Mission Bon Accueil compte y loger temporairement des personnes en situation d’itinérance pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de les accompagner vers un toit permanent.

« Plus on va mettre en place des logements accessibles de toutes sortes, moins on va voir de personnes vulnérables dans nos communautés », affirme le président-directeur général de la Mission, Sam Watts, qui considère comme une « vraie réussite » cette acquisition d’une valeur de 4,5 millions.

Implanter un refuge à Montréal est un défi de taille, notamment pour assurer une cohabitation entre ceux qui ont un toit et ceux qui n’en ont pas. Ainsi, à la fin juillet, La Presse rapportait qu’un projet de ressource d’hébergement proposé par la Ville de Montréal dans Ahuntsic était tombé à l’eau, faute d’acceptabilité sociale dans le quartier.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil

Mais la Mission Bon Accueil saura mener à bien ce projet en « assurant un engagement avec le voisinage » et en offrant un accompagnement constant aux usagers du centre, selon le président-directeur général. « La mission opère une ressource similaire dans le pavillon Macaulay, au centre-ville, et les problèmes avec le voisinage sont très rares », ajoute-t-il.

Par ailleurs, la ressource de la rue Ontario n’offrira pas de services de réduction des méfaits, comme un site d’injection supervisée. « On se concentre vraiment sur le logement », précise Sam Watts.

Des appuis et des réserves

Le problème de l’itinérance est loin d’être étranger aux habitants du quartier Sainte-Marie, dans le Centre-Sud, où on retrouve déjà une importante concentration de ressources pour les personnes en situation d’itinérance.

Pour plusieurs citoyens qui se sont entretenus avec La Presse, l’arrivée d’un nouveau refuge dans le quartier est nécessaire. « S’il peut y avoir une ressource de plus pour eux, pourquoi pas ? Il y a déjà tellement d’itinérance dans le quartier », souligne Maria Pinetz, qui habite non loin depuis six ans.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Maria Pinetz estime que l’arrivée d’une ressource pour personnes en situation d’itinérance dans le quartier n’aura pas trop d’effet sur son sentiment de sécurité.

Jocelyne Cantara, elle, est plus réticente. « C’est toujours la même question : on le sait, qu’il y a un besoin pour ce genre de ressources là, mais est-ce qu’on veut les risques que ça entraîne ? », s’interroge la retraitée qui habite dans Sainte-Marie depuis son enfance.

Pour celle qui observe une précarité grandissante dans son quartier, l’idée d’une concentration de personnes en situation d’itinérance rue Ontario est insécurisante. « Ma peur, c’est que ça amène plus de comportements dangereux ou de consommation », ajoute Jocelyne Cantara, qui estime que l’enjeu va diviser les citoyens du quartier.

Vivre avec la précarité

Pour Valentine Abraham, la cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance est déjà inévitable dans le Centre-Sud. « C’est confrontant de vivre ici parce qu’on n’a pas le choix de voir la misère humaine au quotidien, mais c’est important pour développer notre empathie », ajoute-t-elle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Valentine Abraham accueille favorablement l’arrivée d’une ressource d’hébergement d’urgence près de son atelier.

L’artiste peintre, dont l’atelier se situe à deux pas du 2222, rue Ontario Est, accueille chaleureusement l’ouverture d’un nouveau refuge. « Créer des ressources, ça veut dire sortir les gens de la rue, et au bout du compte, ça veut dire avoir une ville plus sûre », affirme-t-elle.

Selon Étienne Laberge, qui habite à un coin de rue du bâtiment, cette ressource amènera sans doute des dérangements qu’il faudra apprendre à tolérer. « Oui, ça va peut-être me taper sur les nerfs par moments, mais ça peut juste être une bonne chose pour ceux qui en ont besoin », ajoute-t-il.

La Ville de Montréal s’est dite « consciente des craintes de la population sur d’éventuels enjeux de sécurité urbaine », dans un courriel à La Presse. « Plusieurs actions seront entreprises au courant des prochaines semaines pour présenter à la population le projet de l’organisme et les actions de cohabitation sociale qui seront mises en place », a-t-elle précisé.